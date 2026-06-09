Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

Snapshot Στον Λόγγο Αιγίου βρέθηκαν νεκροί μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στο σπίτι τους.

Ο 26χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, ενώ η μητέρα του είχε αμυντικά τραύματα.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, που ζούσε μαζί τους, έχει προσαχθεί για κατάθεση αλλά αρνείται εμπλοκή.

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Η υπόθεση εξετάζεται ως διπλή ανθρωποκτονία, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα και τις συνθήκες του εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στον Λόγγο Αιγίου, όπου νεκροί εντοπίστηκαν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της μέσα στο σπίτι τους. Τα δύο θύματα βρέθηκαν σε λίμνη αίματος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.

Η άτυχη 56χρονη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 26χρονος φέρεται να δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι, ενώ έφερε και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι.

Ο άτυχος 26χρονος

Η μητέρα του φαίνεται πως αντιλήφθηκε την επίθεση και προσπάθησε να αντισταθεί, καθώς έφερε αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι πάλεψε για τη ζωή της πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στο ίδιο σπίτι και έχει προσαχθεί προκειμένου να καταθέσει. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα δύο θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, ενώ το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του άγριου εγκλήματος και να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι δύο ζωές.

Διαβάστε επίσης