Έγκλημα στον Λόγγο: Ο δολοφόνος σκότωσε πρώτα τον γιο και μετά τη μάνα - Τι εντόπισαν οι Αρχές

Μυστήριο καλύπτει τη διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου, εκεί που βρέθηκαν νεκροί μια μητέρα με τον γιο της. Τα πτώματα εντόπισε ο σύντροφος της 56χρονης νεκρής γυναίκας κι έχει προσαχθεί κι ανακρίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε αρχικά στον 26χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα με μαχαίρι. Η 54χρονη μητέρα του φέρεται να αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και να ήρθε σε αντιπαράθεση με τον δράστη, προσπαθώντας να αμυνθεί.

Τα αμυντικά τραύματα που φέρει η γυναίκα ενισχύουν το ενδεχόμενο να πάλεψε για τη ζωή της πριν δεχθεί τα μοιραία χτυπήματα. O 26χρονος φέρει και τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ανακρίνουν τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης, ο οποίος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου. Ο ίδιος, που διέμενε μαζί τους, υποστηρίζει ότι ήταν εκείνος που εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Tην ίδια ώρα, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση δεν έχει εντοπιστεί.

Οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία από τον χώρο, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του διπλού εγκλήματος.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος

«Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» είπε χαρακτηριστικά στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που τον έχουν προσάγει και τον ανακρίνουν.

Πρόσθεσε ότι «πήγα γύρω στις 11:30 το πρωί να δω τι κάνει η σύντροφός μου κι ο γιος της και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος».

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο 65χρονος, αφού αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα, ενημέρωσε άμεσα τον γείτονα και κάλεσαν Αρχές.

Από την Ασφάλεια, η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, ενώ για κατάθεση έχει κληθεί κι ο γείτονας, τον οποίο ανέφερε ο 65χρονος Ιταλός προσαχθέντας.

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