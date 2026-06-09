Θρίλερ στην Αιγιάλεια: Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος

Snapshot Μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους στο χωριό Λόγγος της Αιγιαλείας.

Οι δύο φέρουν τραύματα από μαχαίρι, κάτι που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή για τη διεξαγωγή ερευνών.

Ιατροδικαστής κλήθηκε για να εξετάσει τα αίτια θανάτου και να συλλέξει στοιχεία.

Οι αρχές αναζητούν πληροφορίες για τα κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Μία σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από λίγη ώρα στο χωριό Λόγγος της Αιγιάλειας, όπου μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο φέρουν τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ανακρίνεται ένας 65χρονος Ιταλός ο οποίος φέρεται πρώην σύζυγος της 54χρονης.

Άμεσα στην περιοχή σήμανε συναγερμός με την άφιξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο για την διενέργεια των απαραίτητων ερευνών.

Στο σπίτι έχει κληθεί και ιατροδικαστής, ο οποίος θα εξετάσει τα αίτια του θανάτου και θα συλλέξει στοιχεία για την υπόθεση.

Οι αρχές ερευνούν κάθε πιθανή πληροφορία που θα μπορούσε να ρίξει φως στα κίνητρα και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.