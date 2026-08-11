Εύη Ιωαννίδου, Μέγκι Ντρίο και Μικαέλα Φωτιάδη: Τι κάνουν οι τρεις παίκτριες/ σύμμαχοι (;) του GNTM 

Στο γνωστό τηλεπαιχνίδι αποτελούσαν την 3άδα που κινούσε τα νήματα

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Εύη Ιωαννίδου, Μέγκι Ντρίο και Μικαέλα Φωτιάδη: Τι κάνουν οι τρεις παίκτριες/ σύμμαχοι (;) του GNTM 
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Η Εύη Ιωαννίδου προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρήσει τον τίτλο του top model. Αυτοί που την γνωρίζουν λένε ότι -αποδεδειγμένα- είναι ένας άνθρωπος που επεδίωκε και συνεχίζει να προσπαθεί να... αναρριχηθεί μέσα από τις σχέσεις της με πρωταγωνιστές reality shows.

Για τον λόγο αυτό πάντοτε η Εύη Ιωαννίδου επέλεγε τους πιο δημοφιλείς των reality και φιγουράριζε στις σελίδες των κουτσομπολίστικων περιοδικών: Είτε επρόκειτο για τον Ντάνο, τον Αλεξάνδρου, τον Πρίαμο, ή τον Μαυρίδη. Πάντα, όλες οι σχέσεις της -που, οι φαρμακόγλωσσες, λένε ότι ξεπερνούν το τριψήφιο νούμερο- ήταν με γκράντε, βαρύγδουπα ονόματα και βαριά... πορτοφόλια όπως γνωστά στελέχη καναλιών, παραγωγοί μεγάλων τηλεοπτικών projects, εφοπλιστές, ακόμα και... εμπόρους κοκαΐνης, σειρά από γνωστούς δικηγόρους, πολλούς επώνυμους παντρεμένους, αθλητές και άλλα πρόσωπα της show business και όχι μόνο.

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Έχοντας από μικρή το όνειρο να βγει στην τηλεόραση, δεν ήταν λίγες οι φορές που η Εύη Ιωαννίδου είχε στενές συναναστροφές με γνωστά ονόματα δημοσιογράφων όλων των... ζωνών, αλλά με μία προτίμηση στην πρωινή, αρκεί να εξυπηρετούν τον σκοπό της να την προωθήσουν στην τηλεόραση.

Κοινό μυστικό είναι άλλωστε ότι πριν κάποιο καιρό επισκεπτόταν γνωστό ξενοδοχείο των βορείων προαστίων με εκλιπόντα σήμερα, όταν τότε ήταν όμως μεγαλοστέλεχος καναλιού, μετά από γνωριμία και προτροπές επίσης γνωστού «μεσάζοντα», όπως λένε οι γνωρίζοντες. Είναι πολλά τα βαριά ονόματα με τα οποία συναγελαζόταν και περνούσε ποιοτικό χρόνο η Εύη Ιωαννίδου, για να μην σκεφτεί κάποιος ότι απουσίαζε κάποιο πιθανό οικονομικό κίνητρο πίσω από τις σχέσεις αυτές, χωρίς βέβαια να έχει αποδειχθεί κάτι χειροπιαστά, πέρα από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Βέβαια, ο τριψήφιος αριθμός -και βάλε- σχέσεων που της καταμαρτυρούν πρόσωπα που έχουν γνώση των παρασκηνιακών δρώμενων της νυχτερινής Αθήνας μάλλον δεν είναι τίποτα μπροστά στα... κατορθώματα της γυναίκας που λέγεται ότι έχει σαν πρότυπο και που δεν είναι άλλη από την Στέλλα Ξανθοπούλου που τους… κατάφερνε 3-3.

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Η Μέγκι Ντρίο, ήταν το δεύτερο πρόσωπο από τη λεγόμενη «τριάδα της φωτιάς» του πρώτου GNTM στο μακρινό 2018. Μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται σαν μοντέλο, αλλά περισσότερο λειτουργεί σαν influencer και persona που κάνει δημόσιες σχέσεις εμφανιζόμενη σε νυχτερινά μαγαζιά που θέλουν να γίνουν hot spot, αφού μάλλον δεν την έχετε δει σε κάποιο catwalk που συμπεριλαμβάνει top models της εγχώριας εσοδείας. Η Μέγκι Ντρίο έκανε κάποια περάσματα από τηλεοπτικά πάνελ -όπως στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου- και ειδικεύεται να κάνει αιχμηρές δηλώσεις εναντίον προσώπων που δεν συμπαθεί, σχολιάζοντας τα τηλεοπτικά δρώμενα και την επικαιρότητα στο πεδίο του ελληνικού gossip. Απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας όταν κατήγγειλε διάρρηξη στο σπίτι της όπου υποστήριξε ότι έκαναν φτερά αντικείμενα αξίας που είχε στην κατοχή της.

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Instagram

Η Μικαέλα Φωτιάδη ζει πλέον στην Ολλανδία. Μετά τη διάλυση του γάμου της και έπειτα από ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε έχει αλλάξει πλήρως το life style της και έχει επικεντρωθεί στο μεγάλωμα του ανήλικου γιου της, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας.

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Instagram

Σήμερα, η κάποτε αχώριστη τριάδα αποτελεί μακρινή ανάμνηση. Η Μέγκι Ντρίο είχε δηλώσει δημόσια πως κάποια στιγμή ένιωσε ότι η Εύη Ιωαννίδου και η Μικαέλα Φωτιάδη την εκμεταλλεύτηκαν, προσθέτοντας ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα έκανε ποτέ παρέα μαζί τους.

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Τα τρία μοντέλα δεν έχουν πλέον επαφές ή φιλικές σχέσεις και η κάθε μία ακολουθεί διαφορετικό life style: Η Εύη είναι πολύ απορροφημένη να πετύχει στην κοινωνική και τηλεοπτική αναρρίχηση, η Μέγκι αποζητεί να ξαναγίνει πανελίστρια ή έστω να καταξιωθεί σαν εγχώρια εκδοχή της Perez Hilton, ενώ η Μικαέλα, μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας, έχει αλλάξει όλες τις προτεραιότητες στη ζωή της και έχει πλήρως αποτραβηχτεί από τον κόσμο του life style και του modelling.

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