Καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία: Οικογένεια κατέγραψε την στιγμή που κατέρρευσε το σπίτι τους

Snapshot Ένας ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δόνηση από το 1979.

Τουλάχιστον 132 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό.

Δεκάδες κτήρια κατέρρευσαν, με σημαντικές καταστροφές στην πόλη Περέιρα και στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη, το Κάλι.

Οι τοπικές αρχές στο Κάλι επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Σοβαρές ζημιές και διακοπές υπηρεσιών καταγράφηκαν επίσης σε Κινμπντό, Μανιθάλες και Αρμένια. Snapshot powered by AI

Μια οικογένεια κατέγραψε την στιγμή που το σπίτι τους κατέρρευσε μπροστά στα μάτια τους, λόγω του ισχυρού σεισμού 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία το απόγευμα της Δευτέρας.

Η Λιλιάνα Πέρεζ Οκάμπο και η οικογένειά της κατάφεραν να διαφύγουν λίγα δευτερόλεπτα πριν το σπίτι τους αρχίζει να καταρρέει.

«Στην αρχή, νομίζαμε ότι ήταν ένας ήπιος κραδασμός, όπως αυτοί που συμβαίνουν συνήθως στην Κολομβία, αλλά όταν πέρασαν περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα και όλα άρχισαν να τρέμουν ακόμη πιο έντονα, συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν σεισμός», δήλωσε η Οκάμπο, μητέρα τεσσάρων παιδιών, στο BBC, η οποία κατάφερε να καταγράψει την στιγμή σε βίντεο.

Η οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων δύο μικρών παιδιών που ήταν στο σχολείο την στιγμή του σεισμού, είναι ασφαλής.

«Στο τέλος της ημέρας, τα υλικά αγαθά μπορούν να αντικατασταθούν. Το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε είναι η ζωή μας, και είμαστε τυχεροί που δεν πάθαμε κάτι», είπε.

Δείτε το βίντεο:

Ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1979. Ο μέχρι στιγμής προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 132 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες, ενώ δεκάδες κτήρια έχουν ισοπεδωθεί.

Το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής επικεντρώνεται στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή του λεγόμενου «Άξονα του Καφέ», αλλά και στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι τοπικές Αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης.

Παράλληλα, σοβαρές ζημιές, καταρρεύσεις κτηρίων και διακοπές στις συγκοινωνίες και τις υποδομές έχουν καταγραφεί στο Κινμπντό, κοντά στο επίκεντρο της δόνησης, καθώς και στις πόλεις Μανιθάλες και Αρμένια.

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