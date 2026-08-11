Ρουμανία: Οι αρχές εξετάζουν το καθολικό κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας εξήγησε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά οι εισαγωγές θα πρέπει να αυξηθούν για να καλυφθεί η ζήτηση

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Ρουμανία: Οι αρχές εξετάζουν το καθολικό κλείσιμο του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα
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  • Ο πυρηνικός σταθμός Τσερναβόντα στη Ρουμανία ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας τον τελευταίο αντιδραστήρα της στις 13 Αυγούστου λόγω της πτώσης της στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη.
  • Η ρουμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά θα αυξήσει τις εισαγωγές για να καλύψει τη ζήτηση.
  • Η ξηρασία που πλήττει τη Ρουμανία έχει προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και περιορισμούς στην κατανάλωση νερού, ειδικά τις βραδινές ώρες του Αυγούστου.
  • Η Ρουμανία προχώρησε σε ελεγχόμενες υποβρύχιες εκρήξεις και βύθιση φορτηγίδων για να εκτρέψει τη ροή του Δούναβη προς τον πυρηνικό σταθμό και να διασφαλίσει την υδροδότηση του.
  • Παρόμοια κατάσταση αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία, που ανέστειλε τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού της λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη.
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Η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclearelectrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας τον τελευταίο εν λειτουργία αντιδραστήρα της στις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του ποταμού Δούναβη συνεχίζει να πέφτει παρά τις προσπάθειες εκτροπής της ροής προς τον πυρηνικό σταθμό.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε την Nuclearelectrica να διακόψει την λειτουργία του ενός από τους δύο αντιδραστήρες στα τέλη του Ιουλίου. Η εταιρεία διαθέτει δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόντα, ο οποίος -σε κανονικές συνθήκες- παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ένοπλες δυνάμεις και το ναυτικό της Ρουμανίας προχώρησαν σε μια πρωτοφανή επιχείρηση με ελεγχόμενες υποβρύχιες εκρήξεις, προκειμένου να εκτρέψουν τη ροή των υδάτων του Δούναβη προς το κανάλι Μπάλα, κίνηση που κρίθηκε απαραίτητη για τη διασφάλιση της υδροδότησης του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Τσερναβόντα, ενώ παράλληλα, βυθίστηκαν φορτηγίδες, οι οποίες ήταν φορτωμένες με βράχους.

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας εξήγησε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν περιορισμοί στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά οι εισαγωγές θα πρέπει να αυξηθούν για να καλυφθεί η ζήτηση.

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ' όλη την διάρκεια του Αυγούστου.

Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης αν καταστεί αναγκαίο.

Στις 3 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, για «πρώτη φορά εδώ και 44 χρόνια», εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

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