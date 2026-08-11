Μύκονος: Εντυπωσιακές εικόνες με λευκούς πελαργούς που... ξεκουράζονται στο νησί

Snapshot Λευκοί πελαργοί σταμάτησαν στη Μύκονο για να ξεκουραστούν κατά τη διάρκεια της ετήσιας χειμερινής μετανάστευσής τους.

Οι πελαργοί μεταναστεύουν από την Ευρώπη στην Αφρική για να βρουν τροφή και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης.

Το ταξίδι των πελαργών είναι επικίνδυνο λόγω της παρουσίας ηλεκτροφόρων καλωδίων, που συχνά προκαλούν τραυματισμούς ή θανάτους.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» αναλαμβάνει τη φροντίδα τραυματισμένων ή εξαντλημένων πελαργών. Snapshot powered by AI

Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο θέαμα είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν κάτοικοι και τουρίστες στη Μύκονο, με πρωταγωνιστές λευκούς πελαργούς.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, τα συμπαθή πτηνά έκαναν στάση σε χωράφια και βραχώδεις περιοχές του νησιού για να ξεκουραστούν.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, η παρουσία τους στην Μύκονο συνδέεται με την ετήσια χειμερινή μετανάστευση. Οι πελαργοί ξεκινούν από την Ευρώπη με προορισμό την Αφρική, όπου θα βρουν τροφή και κατάλληλες συνθήκες για να ξεχειμωνιάσουν. Πρόκειται για ένα ταξίδι που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και αποτελεί δείγμα της εντυπωσιακής αντοχής αλλά και της φυσικής τάσης των μεταναστευτικών πουλιών να ακολουθούν σταθερές διαδρομές.

Παρότι η εικόνα των πελαργών είναι μαγευτική, το ταξίδι τους δεν είναι καθόλου ακίνδυνο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι τα ηλεκτροφόρα καλώδια, στα οποία συχνά προσγειώνονται για ξεκούραση. Τραυματισμοί ή θάνατοι δεν είναι σπάνιοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Γι’ αυτό, εάν κάποιος εντοπίσει τραυματισμένο ή εξαντλημένο πελαργό, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα.

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