Κίνα: Εξερράγη πύραυλος λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του - Μετέφερε δορυφόρο

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι ένας πύραυλος που επρόκειτο να εκτοξεύσει τον δορυφόρο ChinaSat-4B σε τροχιά, παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα αφού απογειώθηκε, σηματοδοτώντας μια σχετικά σπάνια αποτυχία για το διαστημικό πρόγραμμα του Πεκίνου.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει τον πύραυλο Long March 7A να εκρήγνυται μόλις 85 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ το βράδυ της Δευτέρας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20:02 (τοπική ώρα, 15:02 ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης.

Δείτε βίντεο:

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters πως παρατήρησαν μια φωτεινή λάμψη στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση.

Ο Long March 7A είναι ένας πύραυλος μεταφοράς δορυφόρων που σχεδιάστηκε από την Κινεζική Ακαδημία Τεχνολογίας Οχημάτων Εκτόξευσης, θυγατρική της Εταιρείας Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (CASC).

Αυτή επρόκειτο να είναι η 18η αποστολή του πυραύλου Long March 7A – έχει αποτύχει μόνο μία φορά στο παρελθόν, κατά την παρθενική του πτήση τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος είχε επιστρέψει σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε επιτυχώς αρκετές αποστολές.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έχει φιλοδοξίες να καταστήσει την Κίνα παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα του διαστήματος έως το 2050, και η χώρα βρίσκεται σε έντονο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ σε πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων, της έρευνας για τη Σελήνη και των εκτοξεύσεων δορυφόρων.