Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονο αγόρι - Τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία

Snapshot Ένα 6χρονο αγόρι στην Πάτρα χτυπήθηκε από τη μητέρα του σε παραλία στην Αιγιαλεία.

Μία λουόμενη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους γονείς άμεσα μετά την καταγγελία.

Το παιδί μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με κατάσταση που δεν εμπνέει ανησυχία. Snapshot powered by AI

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε ένα αγοράκι 6 ετών στην Πάτρα, το οποίο χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία στην περιοχή της Αιγιαλείας.

Λουόμενη, η οποία ήταν παρούσα στο συμβάν, ειδοποίησε χθες, Δευτέρα, την αστυνομία λέγοντας πώς το παιδί δέχεται δυνατά χαστούκια από τη μάνα του.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε περιπολικό και οι αστυνομικοί προσήγαγαν τους γονείς. Παράλληλα υπήρξε Εισαγγελική εντολή ώστε το παιδί να μεταφερθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.

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