Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Την απείλησε με μαχαίρι

Απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του και χειροδίκησε εις βάρος της

Newsbomb

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Την απείλησε με μαχαίρι
ΕΛΛΑΔΑ
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Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο και προκαλεί έντονο προβληματισμό, με θύμα να είναι μια 79χρονη γυναίκα και δράστης ο ίδιος της ο γιος.

Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr.

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