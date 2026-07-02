Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Την απείλησε με μαχαίρι
Απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του και χειροδίκησε εις βάρος της
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Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο και προκαλεί έντονο προβληματισμό, με θύμα να είναι μια 79χρονη γυναίκα και δράστης ο ίδιος της ο γιος.
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