Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άντερλεχτ, με στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από το ματς της Τούμπας.

Newsroom

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νίκη με 1-0 μέσα στην Τούμπα με το γκολ του Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς μόλις στα 17 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, έδωσε στην Άντερλεχτ προβάδισμα πρόκρισης για τα Play Off του UEFA Europa League έναντι του ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς στο «Λόττο Παρκ» αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Η αλήθεια είναι πως η Άντερλεχτ δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, όμως, κυνική σκοράροντας στην πρώτη της ευκαιρία, τυχερή αλλά και ικανή, με την επέμβαση του Κόλιν Κούζεμανς στο πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη στο 36’. Εξίσου αποτελεσματική αποδείχθηκε η ομάδα του Βίτορ Μπρούνο και στην πρεμιέρα της Pro League.

Οι «μωβ», με τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, χρειάστηκαν τις καθυστερήσεις για να κάμψουν την αντίσταση της Λα Λουβιέ (69’ Τζόσουν Ενγκά Κανά, 90’+2’ Αντριάνο Μπερτατσίνι – 54’ Μουσταφά Ισά) που έπαιζε από το 59’ με αριθμητικό μειονέκτημα.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να κάνουν την ανατροπή στις Βρυξέλλες, έχοντας διαθέσιμους τους Δημήτρη Γιαννούλη και Τομ Λουσέ. Αμφότεροι αποκτήθηκαν παραμονές του πρώτου αγώνα και ο Λίσι πιθανόν τους ρίξει στη μάχη του Βελγίου.

Ωστόσο, δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή για τις Βρυξέλλες. Επίσης, ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και στους ανέτοιμους Τάχα Άλι, Κίριλ Ντεσπόντοφ. Εδώ και καιρό εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Σαρρής, Σουαλιό Μεϊτέ και Φεντόρ Τσάλοφ.

Για όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, ο επόμενος αντίπαλος θα είναι η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείσθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας με δύο ήττες - αμφότερες με σκορ 1-0 - από το UEFA Champions League. Μάλιστα, η Λέφσκι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στα Play Off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αντίστοιχα, η ομάδα που θα αποκλεισθεί θα συνεχίσει στα Play Off του Conference League, εκεί όπου θα συναντήσει την Μπραν. Οι Νορβηγοί άφησαν εκτός Ευρώπης τον Απόλλωνα Λεμεσού, κερδίζοντας την Τρίτη (11/8) με 4-2 στην παράταση στην Κύπρο, έχοντας ηττηθεί νωρίτερα με 1-0 εντός έδρας.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα στο Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ, Λανσάνα, Κανά, Άμπρος, Τσβέτκοβιτς, Σέκε, Σικάν.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:11ΚΟΣΜΟΣ

«250 ημέρες στην κόλαση» του αεροπλανοφόρου Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες και... μισό φλιτζάνι ρύζι

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Τι μπορεί να φταίει όταν δεν ξεκινά με γεμάτη μπαταρία;

07:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Άστρο μαύρης τρύπας» – Το νέο κοσμικό αντικείμενο που ανακάλυψε το τηλεσκόπιο James Webb

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σουβλάκι έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για τον Έλληνα - Μέχρι και 5,3 ευρώ ένα τυλιχτό

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

07:34ΥΓΕΙΑ

Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος - Σημαντική η μείωση αιμοδοτών τον Αύγουστο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προβλήματα στην υδροδότηση λόγω αύξησης του τουρισμού - Ποια είναι τα έκτακτα μέτρα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο για αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα για τις πυρόπληκτες περιοχές - Τα 5 σημεία που έχουν «κυκλωθεί»

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Η πολεμική δυστοπία του μέλλοντος: Oι Ρώσοι χτυπούν αμάχους με drones σαν να παίζουν video game

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η Αττική, Red Code για φωτιές και βοριάδες έως 8 μποφόρ - Δύσκολο το επόμενο τριήμερο , πρόβλεψη Καλλιάνου στο Newsbomb

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη ηλίου: Η Ευρώπη βυθίστηκε στο σκοτάδι - Κραυγές, ουρλιαχτά και περίεργα - Βίντεο

08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις βοριάδες η έξοδος των εκδρομέων – Ξεκινά η πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για τον Δεκαπενταύγουστο

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

06:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Βυτιοφόρο προσπερνά πάνω σε στροφή - Παραλίγο να σκοτώσει αναβάτη μηχανής

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Ένα ασθενοφόρο για τις κρίσιμες ώρες;»: Η περιπέτεια δύο Γάλλων στην ορεινή Νάξο και το «ευχαριστώ» στους ντόπιους

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς αντιμέτωπη με 20 χρόνια φυλάκισης για απάτη στο διαδίκτυο

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Αυγούστου

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση ψυχικής υγείας στο  αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln: Αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Ναύτες προσπάθησαν να πέσουν στη θάλασσα

06:48LIFESTYLE

Η άγνωστη ερωτική ζωή της Όντρεϊ Χέπμπορν: Οι δύο γάμοι, οι απογοητεύσεις και η μεγάλη αγάπη που ήρθε στα 51

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (13/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

02:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Μοιραίο μπάνιο για 53χρονο στην παραλία της Κινέτας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ