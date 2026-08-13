Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ: Για την ανατροπή στις Βρυξέλλες - Η ώρα και το κανάλι

Η νίκη με 1-0 μέσα στην Τούμπα με το γκολ του Μιχάιλο Τσβέτκοβιτς μόλις στα 17 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα, έδωσε στην Άντερλεχτ προβάδισμα πρόκρισης για τα Play Off του UEFA Europa League έναντι του ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς στο «Λόττο Παρκ» αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Η αλήθεια είναι πως η Άντερλεχτ δεν ενθουσίασε με την απόδοσή της στη Θεσσαλονίκη. Ήταν, όμως, κυνική σκοράροντας στην πρώτη της ευκαιρία, τυχερή αλλά και ικανή, με την επέμβαση του Κόλιν Κούζεμανς στο πέναλτι του Γιάννη Μιχαηλίδη στο 36’. Εξίσου αποτελεσματική αποδείχθηκε η ομάδα του Βίτορ Μπρούνο και στην πρεμιέρα της Pro League.

Οι «μωβ», με τέσσερις αλλαγές στο αρχικό σχήμα, χρειάστηκαν τις καθυστερήσεις για να κάμψουν την αντίσταση της Λα Λουβιέ (69’ Τζόσουν Ενγκά Κανά, 90’+2’ Αντριάνο Μπερτατσίνι – 54’ Μουσταφά Ισά) που έπαιζε από το 59’ με αριθμητικό μειονέκτημα.

Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να κάνουν την ανατροπή στις Βρυξέλλες, έχοντας διαθέσιμους τους Δημήτρη Γιαννούλη και Τομ Λουσέ. Αμφότεροι αποκτήθηκαν παραμονές του πρώτου αγώνα και ο Λίσι πιθανόν τους ρίξει στη μάχη του Βελγίου.

Ωστόσο, δεν υπολογίζεται ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή για τις Βρυξέλλες. Επίσης, ο Ιταλός τεχνικός δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο Παντελή Χατζηδιάκο, όπως και στους ανέτοιμους Τάχα Άλι, Κίριλ Ντεσπόντοφ. Εδώ και καιρό εκτός δράσης είναι οι Γιάννης Σαρρής, Σουαλιό Μεϊτέ και Φεντόρ Τσάλοφ.

Για όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, ο επόμενος αντίπαλος θα είναι η Καϊράτ Αλμάτι, η οποία αποκλείσθηκε από τη Λέφσκι Σόφιας με δύο ήττες - αμφότερες με σκορ 1-0 - από το UEFA Champions League. Μάλιστα, η Λέφσκι έκλεισε… ραντεβού με την ΑΕΚ στα Play Off της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αντίστοιχα, η ομάδα που θα αποκλεισθεί θα συνεχίσει στα Play Off του Conference League, εκεί όπου θα συναντήσει την Μπραν. Οι Νορβηγοί άφησαν εκτός Ευρώπης τον Απόλλωνα Λεμεσού, κερδίζοντας την Τρίτη (11/8) με 4-2 στην παράταση στην Κύπρο, έχοντας ηττηθεί νωρίτερα με 1-0 εντός έδρας.

Η ώρα και το κανάλι

Η σέντρα στο Άντερλεχτ - ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το OPEN.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Μπιανκόν, Πετρό, Εντιαγέ, Λανσάνα, Κανά, Άμπρος, Τσβέτκοβιτς, Σέκε, Σικάν.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου.