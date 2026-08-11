Νέα Mercedes-Benz GLA: Περισσότερη τεχνολογία και εξηλεκτρισμός
Η Mercedes-Benz παρουσίασε τη νέα γενιά της GLA, ανανεώνοντας πλήρως το πιο εμπορικό compact SUV της.
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Το μοντέλο εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, αποκτώντας αμιγώς ηλεκτρικές και νέες εξηλεκτρισμένες υβριδικές εκδόσεις, μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερους χώρους και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε ακριβότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας.
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