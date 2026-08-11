Νέα Mercedes-Benz GLA: Περισσότερη τεχνολογία και εξηλεκτρισμός

Το μοντέλο εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα, αποκτώντας αμιγώς ηλεκτρικές και νέες εξηλεκτρισμένες υβριδικές εκδόσεις, μεγαλύτερες διαστάσεις, περισσότερους χώρους και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες που μέχρι σήμερα συναντούσαμε σε ακριβότερα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας.

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