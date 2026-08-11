Τσίπρας: «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής» – Έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων της ΕΛΑΣ

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμά ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να ανατρέψει τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς υπέρ της ΕΛΑΣ.

Η ΕΛΑΣ έχει έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων της και απορρίπτει τις βουλευτικές «μεταγραφές» ως μέθοδο ενίσχυσης.

Ο Τσίπρας θέτει ως στόχο την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής, όχι μόνο την ενίσχυση των ποσοστών του κόμματος.

Προτείνει τα κόμματα να αποπληρώνουν τα χρέη τους μέσω κρατικής χρηματοδότησης και βουλευτικών αποζημιώσεων, ενώ προαναγγέλλει πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά της ΕΛΑΣ.

Υπογραμμίζει ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί ανεξάρτητα, με τον ίδιο και τα μέλη της κυβέρνησης σε διαρκή έλεγχο. Snapshot powered by AI

Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει την πρωτιά στις επόμενες εκλογές και ότι η δεύτερη κάλπη μπορεί να ανατρέψει πλήρως τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς διατυπώνει ο Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, εμφανίζοντας παράλληλα την ΕΛΑΣ σε κατάσταση πλήρους εκλογικής ετοιμότητας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αποκαλύπτει ότι ήδη βρίσκεται «στα σκαριά» το 80% των ψηφοδελτίων του κόμματος, απορρίπτει τη λογική των βουλευτικών «μεταγραφών», απαντά στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και ανοίγει τη συζήτηση για τα οικονομικά των κομμάτων και τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ.

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής του είναι η εκτίμηση ότι η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής», τονίζει, εκτιμώντας ότι σε αυτή την περίπτωση η ΕΛΑΣ μπορεί να βρεθεί στην πρώτη θέση.

«Έχεις αυτή τη στιγμή ένα εβδομήντα τοις εκατό όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο», σημειώνει. Και συνεχίζει: «Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει».

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθαρίζει ότι για να γίνει εφικτό ένα τέτοιο σενάριο, η ΕΛΑΣ θα πρέπει ήδη από την πρώτη κάλπη να έχει μειώσει σημαντικά την απόστασή της από τη Νέα Δημοκρατία.

«Για να φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι προφανές ότι στις πρώτες εκλογές πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο, αν δεν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι, που αυτός είναι ο στόχος μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά».

Στόχος του, όπως λέει, παραμένει η πολιτική αλλαγή και όχι απλώς η ενίσχυση των ποσοστών της ΕΛΑΣ. «Εγώ στόχο έχω την πολιτική αλλαγή. Εμείς στόχο έχουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

«Δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό αλλά για να είμαι χρήσιμος στον τόπο», επισημαίνει ακόμη, παρουσιάζοντας την εκλογική προετοιμασία ως μέρος μιας συνολικότερης προετοιμασίας της ΕΛΑΣ για τη διακυβέρνηση.

Έτοιμο το 80% των ψηφοδελτίων

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει σαφές μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ προετοιμάζεται ήδη για το ενδεχόμενο εκλογών. «Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι», δηλώνει, ενώ αποκαλύπτει: «Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι στα σκαριά το 80% του ψηφοδελτίου μας είναι έτοιμο».

Την ίδια ώρα αποκλείει τη λογική των μετακινήσεων εν ενεργεία βουλευτών με όρους «μεταγραφής».

«Δεν θα παίξουμε εμείς με αυτούς τους όρους. Της μεταγραφής, του “πάρε την εντολή σου από εδώ, έλα από εκεί, πήγαινε εκεί”. Όχι, δεν θα το κάνουμε», αναφέρει.

Όπως υπογραμμίζει, «οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν πετυχαίνουν στην πολιτική», ενώ στόχος είναι «να χτίσουμε ένα καινούργιο σχήμα στη βάση της αξιοπιστίας».

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ δεν αποκλείει πρόσωπα που θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα, επιμένοντας όμως ότι αυτό δεν μπορεί να οικοδομηθεί με κοινοβουλευτικές μετακινήσεις: «Δεν κλείσαμε την πόρτα σε κανένα, αλλά το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, όχι στη Βουλή».

Τα οικονομικά των κομμάτων και η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα οικονομικά των κομμάτων, μετά και τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Ο ίδιος επιμένει ότι το ζήτημα δεν αποτελεί πεδίο κομματικού καβγά, αλλά αφορά συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. «Τα χρέη των κομμάτων δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης, αλλά αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος», σημειώνει, προτείνοντας παράλληλα τα κόμματα να αποπληρώνουν τις οφειλές τους μέσα από την κρατική χρηματοδότηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις.

Στρέφει μάλιστα τα πυρά του και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ο κ. Μητσοτάκης διπλασίασε το χρέος της Ν.Δ., πως θα “νοικοκυρέψει” τα δημόσια οικονομικά;».

Σε ό,τι αφορά την ίδια την ΕΛΑΣ, υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα στηρίζεται «στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών» και προαναγγέλλει πλήρη δημοσιοποίηση των οικονομικών της στοιχείων.

«Σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα είναι, σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα».

Στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να σηκώσει συνολικά τους τόνους απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη, ξεχωρίζει όμως εκείνα τα στελέχη που, κατά την άποψή του, επιλέγουν την προσωπική αντιπαράθεση μαζί του.

«Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές».

«Σε διαρκή έλεγχο θα είμαι εγώ και η κυβέρνησή μου»

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται και στο ζήτημα της Δικαιοσύνης, το οποίο είχε βρεθεί στο επίκεντρο του πρώτου μέρους της συνέντευξής του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να προαναγγείλει διώξεις ή καταδίκες πολιτικών αντιπάλων.

«Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η Δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις».

Μάλιστα, θέτει ως πρώτο πεδίο ελέγχου την ίδια την εκτελεστική εξουσία: «Οι πρώτοι που θα είναι σε διαρκή έλεγχο θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου».

Με τις τοποθετήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να περιγράψει την ΕΛΑΣ ως κόμμα που δεν προετοιμάζεται απλώς για την εκλογική μάχη, αλλά για το ενδεχόμενο ανάληψης της διακυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας πως ο στόχος του δεν περιορίζεται στην αλλαγή κυβέρνησης.

«Εγώ στόχο έχω την πολιτική αλλαγή. Εμείς στόχο έχουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

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