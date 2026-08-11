Ιλισσός: Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου

Άνοιξε και πάλι η παλιά παραλιακή οδός

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ιλισσός: Δόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα οδική γέφυρα στη Λεωφόρο Εθνάρχου Μακαρίου στον Ιλισσό, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και άρση του αποκλεισμού του δρόμου.
  • Η κατασκευή της γέφυρας καθυστέρησε 2,5 μήνες λόγω τεχνικών δυσκολιών και αποτελεί μέρος του έργου διευθέτησης της κοίτης του Ιλισσού προϋπολογισμού 7,9 εκατ. ευρώ.
  • Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε τρεις γέφυρες και εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισσού για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.
  • Η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026, ενώ η διευθέτηση της κοίτης είναι προαπαιτούμενο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον».
  • Η Περιφέρεια Αττικής διαβεβαιώνει ότι η εκβάθυνση δεν προκαλεί κακοσμία και προχωρά σε ενέργειες για τον καθαρισμό των φερτών υλικών και τη διερεύνηση πιθανών πηγών ρύπανσης.
Snapshot powered by AI

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε χθες η νέα οδική γέφυρα της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου, στην παλαιά παραλιακή οδό, στο ύψος του Ιλισσού ποταμού, στα διοικητικά όρια των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου. Πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών, αλλά και για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ ήρθη πλήρως ο αποκλεισμός της Εθνάρχου Μακαρίου στο τμήμα από τη Λεωφόρο Θησέως έως την Καποδιστρίου.

Η παράδοση της γέφυρας πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση 2,5 μηνών σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών δυσκολιών. Έγινε ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την έκτη κατά σειρά αυτοψία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στο εργοτάξιο του Ιλισσού. Κατά την τελευταία επίσκεψή του, στις 18 Ιουλίου, είχε δεσμευθεί ότι η κυκλοφορία θα αποκαθίστατο μέσα στις επόμενες 30 ημέρες. Η νεότερη αυτή δέσμευση τηρήθηκε κατά γράμμα, με την ολοκλήρωση μιας σύνθετης τεχνικής παρέμβασης που επί δεκαετίες παρέμενε σε επίπεδο εξαγγελιών, καθώς προϋπέθετε απαιτητικές αδειοδοτήσεις, ζητήματα που ανέκυπταν και σχετίζονταν με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και ιδιαίτερες κατασκευαστικές συνθήκες στην κοίτη του ποταμού.

Σε πλήρη εξέλιξη η εκβάθυνση της κοίτης του Ιλισσού

Η κατασκευή της νέας γέφυρας αποτελεί μέρος του έργου διευθέτησης της κοίτης του Ιλισσού, συνολικού προϋπολογισμού 7.987.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, με δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής, και αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχετευτικής ικανότητας του ποταμού. Ο Ιλισσός, μαζί με τον Κηφισό, αποτελούν βασικούς αποδέκτες των πλημμυρικών παροχών του Λεκανοπεδίου και η ασφαλής λειτουργία των κοιτών τους θεωρείται κρίσιμη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής.

ilissos-2.jpeg

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε συνολικά τρεις γέφυρες. Η πρώτη αφορά την αντικατάσταση της παλαιάς λιθόκτιστης γέφυρας της Εθνάρχου Μακαρίου από τη νέα οδική γέφυρα ΤΕ06, η οποία παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία, με παράλληλη τροποποίηση της διατομής της κοίτης. Οι άλλες δύο παρεμβάσεις αφορούν την καθαίρεση της παλαιάς οδικής γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος και την κατασκευή νέας γέφυρας αστικού περιπάτου, καθώς και την κατασκευή νέας μεταλλικής πεζογέφυρας επί της οδού Ισμήνης. Η κατασκευή νέας πεζογέφυρας κρίθηκε αναγκαία όταν διαπιστώθηκε ότι η παλαιά δεν μπορούσε να επισκευαστεί λόγω της εκτεταμένης διάβρωσης που είχε υποστεί.

Αναφορικά με την εκβάθυνση του Ιλισσού, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των πασσάλων αντιστήριξης καθώς και οι εκσκαφές, ανάντι της παλαιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος. Απομένουν δύο φατνώματα του δαπέδου της κοίτης, καθώς και η κατασκευή των επενδυτικών τοιχίων του ποταμού.

Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παρεμβάσεων

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών:

  • ⁠Στις 24 Αυγούστου αρχίζει η άντληση των υδάτων από την κοίτη του ποταμού, προκειμένου να συνεχιστούν οι σκυροδετήσεις του πυθμένα και των επενδυτικών τοιχίων στις όχθες. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Οκτωβρίου.
  • ⁠Την ίδια ημέρα θα αρχίσει η δημιουργία των προκατασκευασμένων δοκών της πεζογέφυρας ΤΕ06Β, όπως τροποποιήθηκαν για να μπορούν να εξυπηρετήσουν και την κυκλοφορία οχημάτων, ανάγκη που προέκυψε για την εκτέλεση της Β΄ φάσης της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, καθώς και τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ. Η παραγωγή των δοκών θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, παράλληλα με την κατασκευή των ακροβάθρων της γέφυρας.
  • ⁠Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν τοποθετηθεί οι δοκοί, θα έχει ολοκληρωθεί το κατάστρωμα της ΤΕ06Β και η γέφυρα θα είναι έτοιμη για χρήση, επιτρέποντας και τη μεταφορά του αγωγού της ΕΥΔΑΠ στο κατάστρωμα της.
  • Η νέα μεταλλική πεζογέφυρα επί της οδού Ισμήνης αναμένεται να είναι έτοιμη στις 16 Οκτωβρίου και έως το τέλος του ίδιου μήνα να έχει τοποθετηθεί και παραδοθεί στην κυκλοφορία.
ilissos-3.jpeg

Παράλληλα, θα προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στις γέφυρες και στον ποδηλατόδρομο, η κατασκευή δαπέδων, οι καθαρισμοί, η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και οι αναγκαίες συμπληρωματικές εργασίες. Η ολοκλήρωση και η παράδοση του συνόλου του έργου προγραμματίζονται για τον Νοέμβριο του 2026.

Προαπαιτούμενο έργο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ»

Η διευθέτηση του Ιλισσού αποτελεί τεχνικό προαπαιτούμενο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και τη δημιουργία του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον». Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν ανοιχτό χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού, έκτασης 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και συμπερίληψης, προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής.

ilissos-5.jpeg

Όπως έχει ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, η σύμβαση με τον ανάδοχο του Μητροπολιτικού Πάρκου προγραμματίζεται να υπογραφεί τον Σεπτέμβριο και εντός του 2026 αναμένεται να εγκατασταθεί το εργοτάξιο, ενώ η έναρξη των κύριων εργασιών τοποθετείται τον Ιανουάριο του 2027. Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι το «Αέναον» να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2029, δημιουργώντας έναν μεγάλο, ανοιχτό χώρο πρασίνου και αναψυχής για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Διευκρινίσεις για την οσμή από τα ύδατα του Ιλισσού

Σε ό,τι αφορά την οσμή από τα ύδατα του Ιλισσού, πληροφορίες από την Περιφέρεια Αττικής αναφέρουν ότι το έργο εκβάθυνσης της εκβολής, το οποίο εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, δεν συνδέεται με τη δημιουργία φαινομένων κακοσμίας ή άλλων ανθυγιεινών συνθηκών στην περιοχή. Όπως σημειώνεται, η εκβολή αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των ομβρίων υδάτων ολόκληρης της ανάντη λεκάνης απορροής και, κατά συνέπεια, οι υδραυλικές και ποιοτικές συνθήκες της κοίτης επηρεάζονται από το σύνολο των εισροών που καταλήγουν στον ποταμό.Κατά τις τελικές εκσκαφές και τις σκυροδετήσεις του πυθμένα, οι οποίες εκτελούνται εν ξηρώ με προσωρινό ανάχωμα, βάσει της εγκεκριμένης μελέτης, παρατηρήθηκε έπειτα από βροχοπτώσεις συγκέντρωση υδάτων και φερτών υλικών στα κατάντη σημεία. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος, η Περιφέρεια, μέσω του αναδόχου του έργου, προχώρησε επανειλημμένα σε αντλήσεις και απομάκρυνση των συσσωρευμένων υλικών.

ilissos-4.jpeg

Ένα μέρος τους όμως δεν κατέστη δυνατό να απομακρυνθεί στο παρόν στάδιο των εργασιών, λόγω του εξαιρετικά μικρού βάθους και της ιδιαίτερης υφής τους. Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, αναμένεται ότι θα αποκατασταθεί η ανεμπόδιστη μεταφορά των φερτών υλικών προς τη θάλασσα, βάσει της φυσικής λειτουργίας του υδατορέματος, και θα πάψουν να υφίστανται οι σημερινές συνθήκες πρόσκαιρης συσσώρευσης τους στην περιοχή των εκβολών. Για τη διερεύνηση της προέλευσης της κακοσμίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν ήδη απευθυνθεί στην ΕΥΔΑΠ και στους παρόδιους δήμους, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο απόρριψης υγρών ή στερεών αποβλήτων και ακαθάρτων στον Ιλισσό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί γουργουρίζει το στομάχι; Αιτίες και πότε να ανησυχήσετε

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροπλάνου καταγράφει την ένταση του σεισμού στην Κολομβία

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών - Πού θα δείτε τους πίνακες

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιακές εικόνες με λευκούς πελαργούς που... ξεκουράζονται στο νησί

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Από όχημα Beach Buggy ξεκίνησε η φωτιά - Έχει τεθεί υπό έλεγχο

12:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο πεδίο σύγκρουσης UEFA – FIFA, αυτήν τη φορά για το VAR: «Να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε»

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξερράγη πύραυλος λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του - Μετέφερε δορυφόρο - Δείτε βίντεο

11:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Παρενοχλούσε συστηματικά, παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:21LIFESTYLE

Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – «Χτύπησαν και έφτυσαν το παιδί μου», καταγγέλλει ο πατέρας

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σπάνε» το ελληνικό box office η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος – «κολαστήριο» με 250 επιβάτες έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι με παρέμβαση του Λιμενικού: «Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε», είπε ο Κικίλιας

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονο αγόρι - Τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης - Ψηλά στις προτιμήσεις τους η Ελλάδα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

10:40LIFESTYLE

Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Το τελευταίο ραντεβού, το μπουκάλι με αλκοόλ και η ιατροδικαστική που θα δώσει απαντήσεις

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ