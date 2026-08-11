Πάτρα: Επίθεση σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – «Έφτυσαν το παιδί μου», καταγγέλλει ο πατέρας

Άλλο ένα περιστατικό που προκαλεί ερωτήματα και αναστάτωση καταγγέλλεται στην Πάτρα, με έναν ανήλικο που φέρεται να βρέθηκε στο επίκεντρο επίθεσης από ομάδα παιδιών μέσα σε προαύλιο δημοτικού σχολείου.

Ο πατέρας του παιδιού προσέφυγε στις Αρχές, περιγράφοντας στιγμές έντασης και καταγγέλλοντας ότι ο γιος του δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, ενώ –όπως αναφέρει– οι φερόμενοι ως δράστες τον έφτυσαν, σύμφωνα με το apohxos.gr.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, από το παιδί αφαιρέθηκε και μία μπάλα, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν τα παιδιά βρίσκονταν ήδη στο προαύλιο για να παίξουν ποδόσφαιρο ή αν προσέγγισαν τον χώρο αργότερα, όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία του ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο»» των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και την ταυτότητα των παιδιών που εμπλέκονται.