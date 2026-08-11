Λαμία: Παρενοχλούσε συστηματικά, παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του

Snapshot Ένας 45χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και stalking σε βάρος της 50χρονης πρώην συντρόφου του στη Λαμία.

Μετά τον χωρισμό τους, ο άνδρας την παρενοχλούσε συστηματικά, την παρακολουθούσε στον χώρο εργασίας της και απειλούσε εκείνη και την οικογένειά της.

Σε επεισόδιο έξω από την εργασία της, ο κατηγορούμενος έβγαλε ένα πλαστικό πιστόλι, προκαλώντας την επέμβαση του σεκιουριτά και της Αστυνομίας.

Το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, εκτιτέα εν μέρει άμεσα.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή και θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής στο Εφετείο. Snapshot powered by AI

Ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση, τελούμενη με επίμονη παρακολούθηση και καταδίωξη (stalking) σε βάρος της 50χρονης πρώην συντρόφου του, κρίθηκε ένας 45χρονος άνδρας από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, ο οποίος και οδηγήθηκε στη φυλακή.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η 50χρονη, οι δυο τους είχαν σχέση το καλοκαίρι του 2024, η οποία διήρκεσε τρεις μήνες. Μετά τον χωρισμό τους και την απόφαση της γυναίκας να απομακρυνθεί, ο 45χρονος ξεκίνησε να την παρενοχλεί συστηματικά, να την ακολουθεί στον χώρο εργασίας της και να απειλεί την ίδια, τον αδελφό της αλλά και τα παιδιά της αν δεν επέστρεφε κοντά του.

Έβγαλε πλαστικό πιστόλι έξω από τον χώρο εργασίας της

Η κατάσταση κλιμακώθηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 45χρονος της είχε στήσει για μία ακόμη φορά καρτέρι έξω από τον χώρο εργασίας της. Φοβισμένη η 50χρονη ζήτησε τη συνδρομή συναδέλφου της που εργάζεται ως security. Ο φύλακας πλησίασε τον 45χρονο και του ζήτησε να απομακρυνθεί από το χώρο. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεση του security, ο κατηγορούμενος έβγαλε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του ένα πιστόλι. Παρότι εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ψεύτικο (πλαστικό) όπλο, η ενέργειά του αυτή προκάλεσε τον φύλακα που αρχικά τον ακινητοποίησε και στη συνέχεια ζήτησε την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, που προχώρησε στη σύλληψή του 45χρονου.

Αρνήθηκε το stalking

Ενώπιον του Δικαστηρίου ισχυρίστηκε ότι η σχέση τους με την 50χρονη διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια και όχι τρεις μήνες, αρνούμενος ότι την παρενοχλούσε. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι βρέθηκε στο σημείο απλώς για να πιει έναν καφέ, ενώ για το όπλο υποστήριξε πως ήταν ένα πλαστικό παιχνίδι του ανιψιού του που βρισκόταν στο ντουλαπάκι και πως ο σεκιουριτάς του επιτέθηκε όταν το είδε.

Από την πλευρά της, η 50χρονη περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βιώνει η ίδια και η οικογένειά της, τονίζοντας ότι φοβάται ακόμη και για τα παιδιά της, καθώς δεν τολμά να επιστρέψει μόνη από τη δουλειά της χωρίς να τον βρει μπροστά της.

Το Δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή με τη μορφή stalking και του νόμου περί όπλων, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών. Το Δικαστήριο αποφάσισε τη μερική έκτιση της ποινής για 30 ημέρες, με αποτέλεσμα ο 45χρονος να οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ στο Εφετείο θα αντιμετωπίσει το υπόλοιπο της ποινής, σύμφωνα με το συνήγορο υπεράσπισης.

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