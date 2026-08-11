Θερινές εκπτώσεις: Έως πότε διαρκούν - Τι πρέπει να προσέξετε

Τι ισχύει με τις τιμές και τις προσφορές

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Θερινές εκπτώσεις: Έως πότε διαρκούν - Τι πρέπει να προσέξετε
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι θερινές εκπτώσεις διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγράφουν σαφώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, με την αρχική τιμή να βασίζεται στη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών ή 10 ημερών για νέα προϊόντα.
  • Η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης είναι προαιρετική, αλλά όταν αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να φαίνεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα.
  • Τα καταστήματα stock ή outlet οφείλουν να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν καθαρά τη νέα, χαμηλότερη τιμή.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ξεχωρίζουν μεταξύ «εκπτώσεων» που αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν και «προσφορών» για παλαιότερες περιόδους, όπου οι τελευταίες συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις αλλά και περιορισμούς αλλαγών.
Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα, με τον εμπορικό κόσμο να ελπίζει σε ενίσχυση του τζίρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εκπτωτική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Τι ισχύει με τιμές και προσφορές

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο στο λιανεμπόριο, στις θερινές εκπτώσεις υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε κλάδους όπως ένδυση και υπόδηση. Αναλυτικά:

  • Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα είδη είτε στα ράφια.
  • Ως αρχική τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες ή κατά τις τελευταίες 10 ημέρες, εφόσον το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από έναν μήνα.
  • Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-50%», είναι προαιρετική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να γίνεται σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση.
  • Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στη βιτρίνα. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται το εύρος των εκπτώσεων, όπως π.χ. «από 15% έως 45%».
  • Τα καταστήματα τύπου stock ή outlet πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Οι ειδικοί συστήνουν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους την περίοδο των θερινών εκπτώσεων 2026 και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ «εκπτώσεων» και «προσφορών».

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν συνήθως προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, ενώ οι προσφορές σχετίζονται κυρίως με είδη παλαιότερων περιόδων και συνοδεύονται συχνά από πολύ μεγαλύτερες μειώσεις τιμών. Στις προσφορές πρέπει να αναγράφονται η αρχική και η τελική τιμή και όχι απαραίτητα το ποσοστό έκπτωσης, ενώ αρκετές φορές δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί γουργουρίζει το στομάχι; Αιτίες και πότε να ανησυχήσετε

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροπλάνου καταγράφει την ένταση του σεισμού στην Κολομβία

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών - Πού θα δείτε τους πίνακες

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιακές εικόνες με λευκούς πελαργούς που... ξεκουράζονται στο νησί

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Από όχημα Beach Buggy ξεκίνησε η φωτιά - Έχει τεθεί υπό έλεγχο

12:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο πεδίο σύγκρουσης UEFA – FIFA, αυτήν τη φορά για το VAR: «Να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε»

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξερράγη πύραυλος λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του - Μετέφερε δορυφόρο - Δείτε βίντεο

11:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Παρενοχλούσε συστηματικά, παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:21LIFESTYLE

Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – «Χτύπησαν και έφτυσαν το παιδί μου», καταγγέλλει ο πατέρας

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σπάνε» το ελληνικό box office η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος – «κολαστήριο» με 250 επιβάτες έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι με παρέμβαση του Λιμενικού: «Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε», είπε ο Κικίλιας

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονο αγόρι - Τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης - Ψηλά στις προτιμήσεις τους η Ελλάδα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

10:40LIFESTYLE

Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Το τελευταίο ραντεβού, το μπουκάλι με αλκοόλ και η ιατροδικαστική που θα δώσει απαντήσεις

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ