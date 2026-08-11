Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

Snapshot Η ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούου θα μειώσει σημαντικά την παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη, με μεγάλες απώλειες σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι καύσωνες και η ξηρασία έχουν ήδη μειώσει την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικούς, άνθρακα και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αυξάνοντας την πίεση στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτροδότησης.

Ορισμένες χώρες, όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία, έχουν λάβει έκτακτα μέτρα για τη διατήρηση της λειτουργίας κρίσιμων πυρηνικών σταθμών λόγω χαμηλής στάθμης νερού.

Οι διαχειριστές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται σε ετοιμότητα για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την έκλειψη με άλλες πηγές ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του συστήματος ηλεκτροδότησης, χωρίς να εκφράζει άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Snapshot powered by AI

Η σπάνια ηλιακή έκλειψη της 12ης Αυγούστου, η πρώτη στην ηπειρωτική Ευρώπη εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, θα ρίξει τη σκιά της Σελήνης στον πλανήτη μας.βυθίζοντας ένα τμήμα του σε εφήμερο σκοτάδι. Tην ίδια στιγμή όμως θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της ηπείρου, την ώρα που οι καύσωνες έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τους πυρηνικούς σταθμούς και τους σταθμούς άνθρακα και οι χαμηλές στάθμες νερού περιορίζουν τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αναγκάστηκαν να κλείσουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία λόγω του καύσωνα . Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μειώσει τη στάθμη των υδάτων των ποταμών που απαιτούνται για την ψύξη των πυρηνικών και των σταθμών άνθρακα, αναγκάζοντας αρκετές από τις χώρες που έχουν πληγεί να βασίζονται σε εισαγωγές για να διατηρήσουν τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία.

Οι υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες στη Νορβηγία, η οποία είναι σημαντικός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας προς την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουν επίσης φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 30 χρόνια, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας Ably Intelligence. Η ομάδα εκτιμά ότι οι πιθανότητες να φτάσουν οι νορβηγικοί ταμιευτήρες σε κανονικά επίπεδα μέχρι το νέο έτος είναι λιγότερο από 1%.«Είναι μια αρκετά δεινή κατάσταση και η Ευρώπη δεν φαίνεται προετοιμασμένη», δήλωσε ο Thomas Randgaard Larsen, συνιδρυτής της Ably.

Η ηλιακή έκλειψη της Τετάρτης θα προσθέσει περαιτέρω πίεση, προειδοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκλειψη θα είναι ολική, καλύπτοντας εντελώς τον ήλιο, σε όλη τη βόρεια Ισπανία και τη βορειοανατολική γωνία της Πορτογαλίας. Σε μεγάλο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της βόρειας Ιταλίας θα ξεπεράσει το 90%.

Το φαινόμενο θα μπορούσε να μειώσει την ισπανική ηλιακή ενέργεια κατά μέγιστο 5 GW, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου της χώρας Red Eléctrica — ποσό που ισοδυναμεί με το 13% της μέγιστης ζήτησης για μια τυπική Τετάρτη του Αυγούστου.Η RTE, ο γαλλικός διαχειριστής του δικτύου, αναμένει ότι θα χαθούν 9,7 γιγαβάτ παραγωγής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη μεταξύ 7:30 μ.μ. και 9:30 μ.μ. τοπική ώρα, το ισχυρότερο σημείο της έκλειψης.

Το ENTSO-E, ο ευρωπαϊκός οργανισμός που συγκεντρώνει τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSO) από δεκάδες χώρες της Ευρώπης συγκάλεσε εθνικούς εμπειρογνώμονες για να αξιολογήσουν τις προετοιμασίες για την έκλειψη και τον αντίκτυπό της στο ενεργειακό σύστημα, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων βρίσκονται σε ετοιμότητα για να εξισορροπήσουν το σύστημα από άλλες πηγές ενέργειας.Στη Βρετανία, η οποία εμπορεύεται ενέργεια με την ηπειρωτική Ευρώπη, ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αναμένει μείωση περίπου 700 μεγαβάτ στην ηλιακή παραγωγή, αλλά υπαινίχθηκε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να φτάσει τα 1,3 GW με βάση την μοντελοποίηση.«Οι επιπτώσεις είναι εκτεταμένες γεωγραφικά», δήλωσε αξιωματούχος του εθνικού διαχειριστή του συστήματος ηλεκτροδότησης της Βρετανίας σε ένα φόρουμ του κλάδου αυτή την εβδομάδα.

«Μεταξύ 6 μ.μ. και 8 μ.μ. τοπική ώρα... το 95% του ήλιου θα καλύπτεται από τη σελήνη».Ωστόσο, εκτιμάται ότι θα υπάρξει κάποια ανάπαυλα για τους διαχειριστές συστημάτων το Σαββατοκύριακο, καθώς αναμένονται βροχές στην Αυστρία, με αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης του Δούναβη. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Paks, ισχύος 2 GW, που βασίζεται στον Δούναβη για ψύξη, απείχε «λίγα χιλιοστά» από το κλείσιμο το βράδυ της Τρίτης, αλλά η άνοδος της στάθμης του νερού τον έχει βοηθήσει έκτοτε να συνεχίσει να λειτουργεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Πέτερ Μαγιάρ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Ρουμανία χρησιμοποίησε εκρηκτικά για να εκτρέψει τη ροή του Δούναβη προς τον κρίσιμο πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Τσερναβόντα, ο οποίος απέφυγε το πλήρες κλείσιμο. Στην Πολωνία, δύο μεγάλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα μείωσαν προσωρινά ή έκλεισαν τις μονάδες παραγωγής αυτή την εβδομάδα, επειδή η στάθμη του Βιστούλα, του μεγαλύτερου ποταμού της χώρας, ήταν πολύ χαμηλή για να παρέχει επαρκές νερό ψύξης. Η διαταραχή προκάλεσε απώλεια περίπου 1,3 GW χωρητικότητας.

Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω χαμηλών επιπέδων νερού, αν και η χώρα συνεχίζει να εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε άλλα μέρη της Ευρώπης.Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπερνάρ Φοντανά, διευθύνων σύμβουλος της γαλλικής EDF, προειδοποίησε ότι το κλείσιμο των αντιδραστήρων θα επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της κρατικής εταιρείας κοινής ωφέλειας για ολόκληρο το έτος και δήλωσε ότι θα υποβάλει ένα σχέδιο 8,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προσαρμογή των πυρηνικών και υδροηλεκτρικών σταθμών της σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

Είναι τέτοια η επιβάρυνση που προκαλείται από τη θερμότητα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, που οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές προβλέψεις.«Δεν υπάρχουν άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού, αλλά [είναι] προφανώς περιορισμένη», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ίτκονεν. «Παρακολουθούμε το θέμα πολύ, πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών φαινομένων και των εξελίξεων για βροχές».

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