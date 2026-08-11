Τραμπ υπέρ Ινφαντίνο: «Θα ήταν τρομερό λάθος να αποχωρήσει από τη FIFA»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η FIFA θα έκανε «τρομερό λάθος» εάν αποφάσιζε να απομακρύνει τον Τζιάνι Ινφαντίνο από την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό πίεση μετά το ναυάγιο του σχεδίου του για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του επικεφαλής της FIFA θα ήταν μία ιδιαίτερα επιζήμια απόφαση. «Η FIFA θα έκανε ένα τρομερό λάθος εάν, για οιονδήποτε λόγο, σκεφτόταν έστω και το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο», έγραψε στο Truth Social και προσέθεσε ότι «είναι φανταστικός, έχοντας μόλις ηγηθεί της κορυφαίας διοργάνωσης Παγκοσμίου Κυπέλλου που έχει γίνει ποτέ. Αν φύγει, το Μουντιάλ δεν θα γνωρίσει ξανά ανάλογη επιτυχία ή κερδοφορία».

Η UEFA και ακόμη δύο συνομοσπονδίες έχουν πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για τη διοργάνωση δικών τους διοργανώσεων, εν μέσω των έντονων αντιδράσεων που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της FIFA.

Η UEFA, η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC) και η Concacaf, η οποία εποπτεύει το ποδόσφαιρο στην Καραϊβική, τη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική, έχουν κατηγορήσει τον Ινφαντίνο για «εξαπάτηση».

Οι τρεις συνομοσπονδίες επιθυμούν να τού δώσουν τη δυνατότητα να παραιτηθεί και να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια, χωρίς να διεκδικήσει επανεκλογή τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Παράλληλα, επιδιώκουν να προστατετθούν από την κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο παρελθόν, η UEFA έχει απειλήσει ακόμη και με μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA.

Ο Ινφαντίνο έχει ζητήσει συγγνώμη για την πρόταση να δημιουργηθεί η FIFA Forward Enterprise (FFE), μία εταιρεία που θα αναλάμβανε τις εμπορικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες των διοργανώσεων. Στο πλαίσιο του σχεδίου είχε εξεταστεί η πώληση περίπου του 20% της εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές.

Ωστόσο, οι επικεφαλής της UEFA, της AFC και της Concacaf κάλεσαν τη FIFA να προχωρήσει σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του σχεδίου Ινφαντίνο, χωρίς να τον κατονομάζουν, σε κοινή επιστολή τους.

«Η ηγεσία στο ποδόσφαιρο δεν είναι ιδιοκτησία. Δεν αφορά τη διατήρηση –ή την απαίτηση διατήρησης– της εξουσίας. Πρόκειται για καθήκον υπηρεσίας προς την ποδοσφαιρική οικογένεια που την εμπιστεύτηκε», ανέφερε η επιστολή.

«Όταν η εμπιστοσύνη καταστρέφεται μέσω εξαπάτησης, όταν ένα άτομο τοποθετεί τον εαυτό του πάνω από τη συλλογικότητα που το;y εμπιστεύτηκε την εξουσία, αυτό το καθήκον έχει εγκαταλειφθεί», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης