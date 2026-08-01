FIFA: Ο Ινφαντίνο απέσυρε το σχέδιο πώλησης ποσοστού του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι εγκαταλείπει οριστικά το σχέδιο πώλησης ποσοστού του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, μετά το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η συγκεκριμένη πρόταση.

Το σχέδιο της FIFA προέβλεπε την άντληση έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας νέας εταιρείας, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Τρίτη, συνάντησε άμεσα σφοδρές αντιδράσεις. Η UEFA απείλησε ακόμη και με μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, κατηγορώντας την ότι «βγάζει προς πώληση την ψυχή του ποδοσφαίρου».

«Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, έγινε σαφές ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δημιούργησε διχασμό τέτοιας έκτασης, ώστε, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης που είχε, δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε», ανέφερε ο Ινφαντίνο σε ανακοίνωσή του τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προς το Sky News. «Σκοπός μας ήταν πάντοτε -και θα συνεχίσει να είναι- να ενώνουμε και να εξελίσσουμε το ποδόσφαιρο. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση δεν θα προχωρήσει», πρόσθεσε.

Η FIFA υποστήριζε ότι η πώληση μειοψηφικού ποσοστού στις εμπορικές δραστηριότητές της θα εξασφάλιζε δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, κατηγορώντας παράλληλα τα μέσα ενημέρωσης ότι παρουσίασαν λανθασμένα το περιεχόμενο της πρότασης.

Ο Ινφαντίνο είχε αποστείλει επιστολή στις ομοσπονδίες-μέλη, ενημερώνοντάς τες ότι καθεμία θα λάμβανε 40 εκατομμύρια δολάρια, εφόσον ενέκρινε την πρόταση της FIFA έως τις 19 Σεπτεμβρίου.

«Από εδώ και στο εξής, πρόθεσή μου είναι να φέρω ξανά στο ίδιο τραπέζι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, με γνώμονα το κοινό συμφέρον του ποδοσφαίρου και στόχο να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το άθλημα σε κάθε γωνιά του κόσμου, ιδιαίτερα στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τη στήριξή μας», τόνισε ακόμη ο πρόεδρος της FIFA.

Μαζικές αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις απέναντι στο σχέδιο εντάθηκαν όσο περνούσαν οι ημέρες. Την Πέμπτη, και οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ψήφισαν ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA μέχρι να αποσυρθεί η πρόταση, υπογραμμίζοντας ότι «το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν».

Την ίδια ημέρα, η CONCACAF, η συνομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής με 41 μέλη, απέρριψε επίσης την πρόταση κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της. Την Παρασκευή ακολούθησε και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (AFC), με τα 47 μέλη της, η οποία ανακοίνωσε ότι «στέκεται αλληλέγγυα» με την UEFA και την CONCACAF.

Οι τρεις συνομοσπονδίες αριθμούν συνολικά 143 από τις 211 εθνικές ομοσπονδίες που απαρτίζουν τη FIFA, δηλαδή σημαντικά περισσότερες από τις μισές. Για να εγκρινόταν το σχέδιο, απαιτούνταν η υποστήριξη της πλειοψηφίας των μελών.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στο εξωτερικό της FIFA. Την Παρασκευή, ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του με άμεση ισχύ, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

Παράλληλα, ο γενικός διευθυντής επιχειρησιακής λειτουργίας (Chief Operating Officer) της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, δήλωσε ότι το προσωπικό της ομοσπονδίας «παραπλανήθηκε» από τον Ινφαντίνο, περιγράφοντας το σχέδιο ως «πρωτοβουλία ενός και μόνο ανθρώπου».

Ο 56χρονος Ινφαντίνο διεκδικεί νέα θητεία στις εκλογές της επόμενης χρονιάς, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της CONCACAF, Βίκτορ Μονταλιάνι, εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι αντίπαλός του.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Ινφαντίνο είναι «ο λάθος άνθρωπος για να ηγηθεί της οργάνωσης».

Τι περιελάμβανε το επενδυτικό σχέδιο

Η FIFA είχε προτείνει τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής εταιρείας, της FIFA Forward Enterprise (FFE), με αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα διαχειριζόταν το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της.

Σύμφωνα με τη FIFA, επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος επρόκειτο να είναι το επενδυτικό ταμείο Thrive Eternal, που διαχειρίζεται η Thrive Capital, εταιρεία που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ. Ο Τζόσουα είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο έχουν αναπτύξει στενή σχέση τα τελευταία χρόνια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδιοργάνωσαν το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε καμία συζήτηση με τον Ινφαντίνο σχετικά με το σχέδιο εξωτερικής επένδυσης.

Διαβάστε επίσης