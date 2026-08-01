Μόσχα: Πυρκαγιά ξέσπασε στον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στον εμβληματικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βασιλείου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας , προτού τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά, η οποία είχε έκταση περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα, ξέσπασε στον πρώτο όροφο στο γραφείο των κληρικών όπου προσωπικά αντικείμενα και έπιπλα κάηκαν.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε το TASS.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.