Θερμοπληξία σε παιδιά: 20 λεπτά στο αυτοκίνητο είναι αρκετά, ακόμα και χωρίς ήλιο

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, με τα κύματα καύσωνα, εκθέτουν τα μικρά παιδιά σε σοβαρούς κινδύνους. Τα παιδιά, ειδικά στα πρώτα τους χρόνια, ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους λιγότερο καλά και αφυδατώνονται πιο εύκολα από τους ενήλικες.

Παιδιατρικές Εταιρείες προειδοποιούν ότι η σύντομη έκθεση σε έντονη ζέστη μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει θερμοπληξία, μια απειλητική για τη ζωή ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Γιατί τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Τα μικρά παιδιά έχουν μειωμένη ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας τους και τείνουν να αφυδατώνονται πιο γρήγορα από τους ενήλικες. Σε αυτό προστίθεται η δυσκολία του σώματός τους να αντιλαμβάνεται και να μεταδίδει σήματα κινδύνου.

Για την υπερθέρμανση του δέρματος, σε έντονη ζέστη, ακόμη και η σύντομη, απροστάτευτη έκθεση μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση ή θερμοπληξία, ειδικά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Το σώμα διατηρεί σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 35 και 37,5 βαθμών Κελσίου παράγοντας θερμότητα και τη διαχέει μέσω της εφίδρωσης.

Σε πολύ ζεστό καιρό, αυτός ο φυσικός μηχανισμός μπορεί σταδιακά να αποτύχει, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος σε επικίνδυνα επίπεδα.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι ο χώρος επιβατών ενός αυτοκινήτου. Το όχημα δεν χρειάζεται να είναι παρκαρισμένο σε έκθεση στο ηλιακό φως: με εξωτερική θερμοκρασία 34°C, το εσωτερικό ενός κλειστού αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει τους 52°C σε μόλις 20 λεπτά.

Επομένως, ένα παιδί που αφήνεται ή κλειδώνεται σε ένα αυτοκίνητο μια ζεστή μέρα εκτίθεται σε μια ταχεία και επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματός του.

Τι είναι η θερμοπληξία και πότε γίνεται επικίνδυνη;

Η θερμοπληξία είναι μια απειλητική για τη ζωή ιατρική κατάσταση. Εμφανίζεται όταν το σώμα δεν μπορεί πλέον να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, η οποία μπορεί να ξεπεράσει τους 41,1°C, προκαλώντας εγκεφαλική βλάβη ή, σε σοβαρές περιπτώσεις, θάνατο εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

Απαιτείται επείγουσα, εντατική ιατρική φροντίδα για τον έλεγχο και τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν ένα παιδί είναι υπερβολικά ντυμένο, ασχολείται με έντονη σωματική δραστηριότητα σε ζεστό καιρό ή δεν πίνει αρκετά υγρά.

Συμπτώματα που πρέπει να αναγνωρίσετε

Τα σημάδια της θερμοπληξίας θα πρέπει να αναγνωρίζονται άμεσα. Μεταξύ των κύριων συμπτωμάτων είναι: έντονος πονοκέφαλος, αδυναμία και ζάλη, σύγχυση, ναυτία, ταχυπαλμία και ταχυπαλμία.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν απώλεια συνείδησης και σπασμοί. Επίσης, προσέξτε για σημάδια ελάχιστης ή καθόλου εφίδρωσης, κόκκινου, ζεστού και ξηρού δέρματος και θερμοκρασίας σώματος άνω των 40°C.

Οι κανόνες για την πρόληψη

Ο πρώτος κανόνας είναι να προσφέρετε συχνά νερό, ακόμα και όταν το μωρό δεν το ζητάει, αποφεύγοντας τα ζαχαρούχα ή ανθρακούχα ποτά.

Για τα βρέφη, ο θηλασμός μπορεί να αυξηθεί τις θερμότερες ημέρες.

Είναι καλύτερο να περιορίσετε τις εξόδους κατά τις θερμότερες ώρες, μεταξύ 11:00 π.μ. και 5:00 μ.μ., επιλέγοντας σκιερούς δρόμους και αεριζόμενους χώρους. Τρώτε ελαφριά γεύματα πλούσια σε εποχιακά φρούτα και λαχανικά, τα οποία βοηθούν στην αναπλήρωση του νερού και των μετάλλων.

Ο κλιματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας 24-25 βαθμών Κελσίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφυγραντήρας. Το ίδιο ισχύει και στο αυτοκίνητο, με το παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό για να μην γίνει πολύ κρύο το εσωτερικό.

Πώς να ντύσετε τα παιδιά για τη ζέστη

Τα ρούχα πρέπει να είναι άνετα και φτιαγμένα από φυσικές ίνες όπως βαμβάκι ή λινό, σε ανοιχτά χρώματα. Αποφύγετε τα συνθετικά ή στενά υφάσματα, τα οποία συγκρατούν τη θερμότητα. Στην παραλία, είναι καλή ιδέα να φοράει το παιδί σας ένα ελαφρύ καπέλο, κατά προτίμηση από τρυπημένο άχυρο: χωρίς προστασία, το κεφάλι του κινδυνεύει να υπερθερμανθεί.

Άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη θερμότητα: κράμπες και εξάντληση

Η θερμοπληξία είναι η πιο σοβαρή μορφή, αλλά όχι η μόνη. Οι θερμικές κράμπες είναι ξαφνικές, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις που προκαλούνται από την απώλεια υγρών και αλατιού μετά από έντονη σωματική δραστηριότητα. Δεν είναι σοβαρές από μόνες τους, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως με διακοπή της προσπάθειας, μεταφορά του παιδιού σε δροσερό μέρος και προσφορά ποτών που περιέχουν σάκχαρα και άλατα. Η θερμική εξάντληση, από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται όταν το παιδί δεν έχει ενυδατωθεί αρκετά σε πολύ ζεστό περιβάλλον, με συμπτώματα όπως έντονη δίψα, αδυναμία, ζάλη, ναυτία, πονοκέφαλο και αυξημένη εφίδρωση. Μετακινήστε το παιδί αμέσως σε δροσερό μέρος, αφαιρέστε τα περιττά ρούχα, ζητήστε του να ενυδατωθεί σε μικρές γουλιές και καλέστε το 166.

Πηγή: Ιταλική Παιδιατρική Εταιρεία