Μετ' εμποδίων η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου-Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Ελευσίνα και Πειραιά

Snapshot Η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής παρουσιάζει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις, κυρίως στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα.

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα και στην έξοδο προς Λαμία, με διάρκεια 10 έως 15 λεπτά.

Υψηλή κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στο ύψος του Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου.

Σε άλλες βασικές αρτηρίες, όπως η Λεωφόρος Κηφισού, Κηφισίας, Μεσογείων και Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο, σημειώνονται επιβραδύνσεις χωρίς όμως σοβαρά προβλήματα.

Οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις επιδεινώνονται από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί του Σαββάτου (1/8), με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Αττική Οδό, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Η αυξημένη έξοδος των εκδρομέων, σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ωρών, επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο.

Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα παρατηρούνται: 10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση από τον κόμβο Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα. 10 έως 15 λεπτά καθυστέρηση στην έξοδο προς Λαμία.

Πέρα από τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, αυξημένη κυκλοφορία καταγράφεται και σε άλλα σημεία του λεκανοπεδίου. Στον χάρτη διακρίνονται «κόκκινα» τμήματα στην Αττική Οδό, στο ύψος του Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης, καθώς και στην έξοδο προς Λαμία, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι κατά διαστήματα και η κίνηση γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να κατευθύνονται προς τα πλοία για τα νησιά

Παράλληλα, αυξημένη αλλά χωρίς σημαντικά προβλήματα είναι η κίνηση σε τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού, της Λεωφόρου Κηφισίας, της Μεσογείων, της Λεωφόρου Αθηνών και της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται κατά τόπους επιβραδύνσεις.

Δείτε τον χάρτη:

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