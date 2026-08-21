Φρικτό δυστύχημα στο Τόκιο: Ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο σιδηροδρομικές γραμμές και τους παρέσυρε το τρένο

Φρικτό δυστύχημα σημειώθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Τέσσερις εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων που ψέκαζαν ζιζανιοκτόνο στις γραμμές βόρεια του Τόκιο σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από ένα τρένο της γραμμής εξπρές.

Τα ιαπωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ένας παρατηρητής είχε δώσει σήμα ότι οι εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί από τις γραμμές. Οι αρχές διερευνούν τι πήγε στραβά.

Τέσσερις εργαζόμενοι των σιδηροδρόμων έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από ένα τρένο εξπρές στη γραμμή Τόμπου Νίκκο, σε σταθμό της πόλης Κανούμα, στην επαρχία Τοτσίγκι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εταιρεία σιδηροδρόμων Τόμπου.

Οι αρχές έλαβαν κλήση έκτακτης ανάγκης γύρω στις 10:45 π.μ., σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι είχαν χτυπηθεί από τρένο. Τέσσερις άνδρες ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η σιδηροδρομική εταιρεία ανέφερε ότι το Spacia X2, ένα τρένο εξπρές έξι βαγονιών που αναχωρούσε από τον σταθμό Τομπού Νίκκο με προορισμό τον σταθμό Τομπού Ασακούσα στο Τόκιο, χτύπησε τους εργαζόμενους, οι οποίοι ψέκαζαν ζιζάνια από τις σιδηροδρομικές γραμμές στον σταθμό Σιν-Κανούμα.

Τι είπε η εταιρεία

Στελέχη της σιδηροδρομικής εταιρείας «Tobu Railway» πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στο Τόκιο το απόγευμα της Πέμπτης. «Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, Τακάο Σουζούκι. «Θα εφαρμόσουμε αυστηρά μέτρα για την πρόληψη της επανάληψης τέτοιων περιστατικών, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ ένα τόσο σοβαρό ατύχημα», πρόσθεσε.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι τέσσερις εργάζονταν για έναν υπεργολάβο. Συνολικά 10 εργαζόμενοι συμμετείχαν στις εργασίες. Τα τέσσερα θύματα βρίσκονταν κοντά στις γραμμές, κάτω από την αποβάθρα, για να ψεκάσουν με ζιζανιοκτόνο.Ένας εργαζόμενος είχε τοποθετηθεί ως παρατηρητής σε απόσταση περίπου 80 μέτρων, με σκοπό να προειδοποιεί τους άλλους εργαζόμενους για την προσέγγιση τρένων και να δίνει σήμα στον μηχανοδηγό με μια σημαία μόλις οι εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί. Ο μηχανοδηγός δήλωσε ότι χτύπησε την κόρνα αφού είδε ένα σήμα από τον παρατηρητή.

Ένας άλλος παρατηρητής, ο οποίος υποτίθεται ότι βρισκόταν σε απόσταση περίπου 300 μέτρων, δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με τους άλλους παρατηρητές, ανέφερε η εταιρεία. Οι λεπτομέρειες διερευνώνται, πρόσθεσε.Κανένας από τους περίπου 50 επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε, ανέφερε η Tobu Railway.

Η Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών της Ιαπωνίας έστειλε τρεις ερευνητές σιδηροδρομικών ατυχημάτων στον τόπο του συμβάντος.