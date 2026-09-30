Μητσοτάκης: Οι δύο προτάσεις προς την Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος – Επιστολή σε φον ντερ Λάιεν

Snapshot Ο πρωθυός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από την ΕΕ μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους.

Η επιστολή του Μητσοτάκη προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προτείνει την εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς.

Η πρόταση στοχεύει στη διευκόλυνση της βοήθειας προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, δημιουργώντας πιέσεις στις κυβερνήσεις για μέτρα μείωσης της ζήτησης.

Το ενεργειακό κόστος αναμένεται να είναι κεντρικό θέμα στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 15-16 Οκτωβρίου, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Snapshot powered by AI

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δύο προτάσεις Μητσοτάκη

Σύμφωνα με πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε στην επιστολή προς του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η πηγή σημείωσε επίσης ότι ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε τα κράτη μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που προκύπτουν από απροσδόκητες αυξήσεις των τιμών για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Είναι καιρός για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη.

Η επιστολή του κ. Μητσοτάκη στοχεύει να προωθήσει τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ώρα που οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε. δέχονται πιέσεις να εντείνουν τη στήριξη προς τους πολίτες που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ε.Ε. προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ζήτησης και τη συνέχιση της πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, φτάνοντας αυτόν τον μήνα στο υψηλότερο επίπεδό τους από τα τέλη του 2022. Το ζήτημα του αυξανόμενου κόστους έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της Ε.Ε., καθώς επιχειρήσεις σε ολόκληρο το μπλοκ το θεωρούν υπεύθυνο για την υπονόμευση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, στις 15-16 Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης