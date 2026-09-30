Τσουκαλάς: «Μια από τα ίδια» τα μέτρα Μητσοτάκη – Οι τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα

Σκληρή κριτική στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ιδιωτικό χρέος και την ακρίβεια στα καύσιμα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, επαναφέροντας τις δικές του προτάσεις για ΕΦΚ, πλειστηριασμούς και εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσουκαλάς: «Μια από τα ίδια» τα μέτρα Μητσοτάκη – Οι τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο και υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αναγκάζεται πλέον να αναγνωρίσει προβλήματα που μέχρι πρόσφατα παρουσίαζε ως λυμένα.

«Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης “ξήλωσε” σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο το πουλόβερ του success story της οικονομικής του πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πριν από 28 ημέρες έλεγαν ότι ο εξωδικαστικός παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς αντιπαρέβαλε τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις με όσα είχε δηλώσει στις 2 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σχετικά με το ιδιωτικό χρέος.

Όπως σημείωσε, ο υπουργός υποστήριζε τότε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. στον δείκτη των ληξιπρόθεσμων χρεών», ότι «ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα» και πως «το ΠΑΣΟΚ χτίζει την πολιτική του ύπαρξη πάνω στη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων».

«Σήμερα –28 μέρες μετά– ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, -άραγε γιατί αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας …το έχει λύσει;- και ψέλλισε μπαλώματα μπροστά στην ασυδοσία των servicers», ανέφερε.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει, πάντως, ότι η ρύθμιση των 120 δόσεων δεν επαρκεί εφόσον δεν συνοδεύεται από «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων.

Παράλληλα, επαναφέρει την πρότασή του για προστασία της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010, καθώς και για υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική και στην πρόβλεψη προκαταβολής 15% για την αναστολή πλειστηριασμών, διερωτώμενος πόσοι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ένα τέτοιο ποσό μέσα σε περιορισμένες προθεσμίες.

«Δυστυχώς για τον ίδιο, όμως, οι πολίτες έχουν κάνει το “ταμείο” της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ξέρουν ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική βούληση και τη γνώση να προστατεύσει τους δανειολήπτες, να αλλάξει τους κανόνες σταματώντας το πάρτι ασυδοσίας και κερδοσκοπίας», ανέφερε.

Στο στόχαστρο η κυβερνητική παρέμβαση για τα καύσιμα

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και για τα μέτρα απέναντι στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.

«Μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες … στο περίμενε, ο κ. Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μια από τα ίδια», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε «επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών», παραπέμποντας εκ νέου τις λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυνατότητες για ισχυρότερη εθνική παρέμβαση.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός, που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ λεηλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο», ανέφερε.

Οι τέσσερις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε τέσσερις παρεμβάσεις:

  1. Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
  2. Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργούνται από την αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.
  3. Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.
  4. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, ο οποίος θα ενεργοποιείται έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

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