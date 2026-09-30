Βρετανία: Ο Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης στην ΕΕ

Snapshot Ο Βρετανός πρωθυός Άντι Μπέρναμ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπέρναμ δηλώνει ότι θα εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παραμονής όπως είναι η κατάσταση σήμερα.

Αναφέρει τη δυνατότητα εξερεύνησης μιας τελωνειακής ένωσης ή της συμμετοχής στην ενιαία αγορά, όπως πρότειναν άλλοι πολιτικοί και κόμματα.

Τονίζει την ανάγκη αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε επιλογής πριν ληφθεί απόφαση. Snapshot powered by AI

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έδωσε σήμερα συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και πρωινές εκπομπές, μετά την ομιλία του χθες. Στο πλαίσιο της πρότασής του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας δήλωσε ότι επιθυμεί να αναπτύξει στενότερες σχέσεις με την ΕΕ.

Μιλώντας στο BBC, ο Μπέρναμ αφήνει σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξης στην Ένωση, μια πιο τολμηρή στάση από εκείνη που έχει υιοθετήσει ο Κίρ Στάρμερ.

Όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα για την επανένταξη, ο Μπέρναμ είπε ότι θα «εξετάσει τις επιλογές».

«Θα μπορούσαμε να παραμείνουμε όπως είμαστε. Αυτή είναι σίγουρα μια επιλογή, αν ο κόσμος πιστεύει ότι αυτή είναι η σωστή θέση για να παραμείνουμε», δήλωσε ο Μπέρναμ.

«Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όσα έχει πει ο [πρώην υπουργός Οικονομικών] Τζορτζ Όσμπορν σχετικά με μια τελωνειακή ένωση, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε όσα δήλωσαν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες στο συνέδριό τους σχετικά με την ενιαία αγορά, ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους».

Πρόσθεσε δε: «Υπάρχουν, λοιπόν, σαφώς επιλογές που πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πρέπει να εξετάσουμε τι είναι εφικτό και ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας».

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