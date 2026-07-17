Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ νέος πρωθυπουργός - Αναλαμβάνει επίσημα την επόμενη εβδομάδα

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επίσημα αρχηγός του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας την Παρασκευή.

Ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές για την ηγεσία του κόμματος, που διοργανώθηκαν για να αντικαταστήσει τον Κίρ Στάρμερ.

Έλαβε τις υποψηφιότητες από 379 από τους 403 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος στη Βουλή των Κοινοτήτων πριν την ανακήρυξη.

Ο Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, θα αναλάβει πρωθυπουργός την επόμενη εβδομάδα στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πολλές λεπτομέρειες για τις πολιτικές προτεραιότητές του. Snapshot powered by AI

Ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επίσημα την Παρασκευή αρχηγός του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, ξεπερνώντας έτσι το τελευταίο εμπόδιο για την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού την επόμενη εβδομάδα.

Το κεντροαριστερό κόμμα ανακοίνωσε το αποτέλεσμα των εκλογών για την ανάδειξη νέου ηγέτη, με σκοπό την αντικατάσταση του απερχόμενου πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ, στις οποίες ο Μπέρναμ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος.

Η ανακοίνωση ήταν αναμενόμενη, αφού μέχρι την Πέμπτη το βράδυ είχε εξασφαλίσει τις υποψηφιότητες από 379 από τους 403 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, θεωρείται εδώ και εβδομάδες ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές του προτεραιότητες. Θα αναλάβει τα καθήκοντά του στο Νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ θα είναι σχεδόν άγνωστος στους ψηφοφόρους της πόλης, παρατηρεί το AP.

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