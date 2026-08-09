Νιγηρία: 22 νεκροί από μετωπική σύγκρουση δύο λεωφορείων - Οι 17 ήταν στρατιώτες

Snapshot Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, εκ των οποίων 17 στρατιώτες, σκοτώθηκαν σε μετωπική σύγκρουση δύο λεωφορείων στον νότιο Νίγηρα.

37 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία των πόλεων Μαντάουα και Μαραντί για άμεση νοσηλεία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον οδικό άξονα Μαραντί - Μαντάουα, κοντά στην πόλη Μαντάουα, και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια.

Ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων στη Νιγηρία αυξάνεται, με περισσότερα από 7.000 ατυχήματα και 1.200 θανάτους το 2025, σύμφωνα με τοπική υπηρεσία οδικής ασφάλειας.

Οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η κακή κατάσταση οχημάτων και δρόμων, ενώ οι αρχές εφαρμόζουν εκστρατεία ευαισθητοποίησης και μέτρα περιορισμού ταχύτητας. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μεταξύ ενός στρατιωτικού και ενός επιβατικού λεωφορείου, την Παρασκευή στον νότιο Νίγηρα.

Από τους νεκρούς οι 17 ήταν στρατιώτες, ενώ 37 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών της Νιγηρίας.

«Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή στον οδικό άξονα Μαραντί - Μαντάουα, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία στην έξοδο του Ντούκου Ντούκου, 55 χλμ. από την πόλη Μαντάουα», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου που κάνει λόγο για «μετωπική σύγκρουση» μεταξύ των δύο λεωφορείων.

«Ο προσωρινός απολογισμός είναι 22 άνθρωποι που σκοτώθηκαν επί τόπου, εκ των οποίων 17 στρατιώτες που ήταν στο τέλος της εκπαίδευσής τους και 37 τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο τμήμα επειγόντων» στα νοσοκομεία των πόλεων Μαντάουα και Μαραντί.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, πρόσθεσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Το πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε σε μια χρονική περίοδο που οι αρχές διεξάγουν μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά σε αυτή την απέραντη χώρα του Σαχέλ.

Στον Νίγηρα, περισσότερα από 7.000 τροχαία καταγράφηκαν το 2025, με περισσότερους από 1.200 νεκρούς και περισσότερους από 4.400 σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με έκθεση της τοπικής Υπηρεσίας οδικής ασφάλειας.

Η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η κακή κατάσταση των αυτοκινήτων και των δρόμων παραμένουν οι κύριες αιτίες των ατυχημάτων. Οι αρχές διεξάγουν από το 2025 μια μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης, με τη χρήση αλκοτέστ και την εγκατάσταση συσκευών περιορισμού ταχύτητας.

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