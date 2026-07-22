«Σύννεφα έπεσαν από τον ουρανό» - Μυστηριώδης λευκός αφρός σε Χιλή και Νιγηρία - Βίντεο

Snapshot Στη βόρεια Χιλή, παραλίες καλύφθηκαν από πυκνό θαλάσσιο αφρό λόγω βροχών και ισχυρών ανέμων που ανακάτεψαν οργανική ύλη κατά μήκος της ακτής.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στη Χιλή προκάλεσαν το θάνατο 10 ατόμων, τέσσερις αγνοούμενους και επηρέασαν πάνω από 2.400 άτομα σε όλη τη χώρα.

Στη Νιγηρία, εμφανίστηκε μυστηριώδης λευκός αφρός σε εθνική οδό, προκαλώντας επείγουσα έρευνα από την περιβαλλοντική υπηρεσία Nesrea.

Η Nesrea συνέλεξε δείγματα της αφρώδους ουσίας, καθώς και δείγματα εδάφους και νερού, για εργαστηριακή ανάλυση και προειδοποίησε το κοινό να αποφεύγει την επαφή με την ουσία και το περιβάλλον έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Το φαινόμενο στη Νιγηρία προκάλεσε σύγχυση και ανησυχία στους πολίτες, με ορισμένους να το αποδίδουν σε χημική διαρροή ενώ άλλοι το θεωρούν πρωτότυπη σκηνή. Snapshot powered by AI

Μυστηριώδης λευκός αφρός προκάλεσε προβληματισμό στη Νιγηρία, ενώ το φαινόμενο εμφανίστηκε και σε παραλίες της Χιλής.

Οι παραλίες στο Χουάσκο, στη βόρεια Χιλή, καλύφθηκαν από πυκνό θαλάσσιο αφρό, αφού βροχές και ισχυροί άνεμοι για αρκετές ημέρες ανακάτεψαν οργανική ύλη κατά μήκος της ακτής.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών της Χιλής ανέφερε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν το θάνατο 10 ατόμων, άφησαν τέσσερα άτομα αγνοούμενα και έπληξαν περισσότερα από 2.400 άτομα σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι συνέβη στη Νιγηρία

Στο μεταξύ η περιβαλλοντική υπηρεσία της Νιγηρίας ξεκίνησε επείγουσα έρευνα, μετά την εμφάνιση μιας παράξενης λευκής αφρώδους ουσίας σε μια μεγάλη εθνική οδό, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον στο κοινό και έθεσε ζητήματα ασφάλειας.

Η Εθνική Υπηρεσία Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Προτύπων και Κανονισμών (Nesrea) προειδοποίησε τους πολίτες να διατηρούν απόσταση από την άγνωστη ουσία κατά μήκος της πολυσύχναστης ταχείας οδού Κατούντα-Αμπούτζα, η οποία συνδέει την κύρια πόλη του βορρά με την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.

Εκατοντάδες οδηγοί σταματούν για να τη φωτογραφίσουν από τότε που εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες, ενώ πολλοί μοιράζονται εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι εικάζουν ότι μπορεί να πρόκειται για διαρροή χημικών, ενώ άλλοι φαίνεται να απολαμβάνουν την πρωτοτυπία της σκηνής. Ο Ίσα Αμίνου, ο οποίος οδηγεί τακτικά στη διαδρομή αυτή, δήλωσε στο BBC ότι αρχικά ένας άλλος οδηγός του είχε πει ότι «σύννεφα είχαν πέσει από τον ουρανό».

«Αυτή ήταν η πρώτη πληροφορία που λάβαμε πολλοί από εμάς – ότι πρόκειται για σύννεφα από τον ουρανό», είπε. «Όμως, όπως πολλοί, σταμάτησα κι εγώ για να το δω και έμοιαζε με χιόνι», πρόσθεσε.Ο Aminu είπε ότι φοβόταν να αγγίξει τον αφρό, αλλά παρατήρησε πολλούς άλλους να πλησιάζουν κοντά του.

«Νομίζω ότι οι αρχές πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν τι είναι, ώστε να εξαφανιστεί η σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων», πρόσθεσε.

Η Nesrea επιβεβαίωσε στο BBC ότι η ομάδα της από το Περιφερειακό Γραφείο της Πολιτείας Kaduna, με επικεφαλής τον Συντονιστή της Πολιτείας Hena Dangari Emmanuel, είχε επισκεφθεί τον τόπο του συμβάντος. Ο οργανισμός ανέφερε ότι συλλέχθηκαν δείγματα της αφρώδους ουσίας, καθώς και δείγματα εδάφους και νερού από ένα κοντινό ρέμα, για εργαστηριακές αναλύσεις με σκοπό τον προσδιορισμό της σύνθεσής τους και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.Ο οργανισμός συμβούλεψε το κοινό να αποφεύγει την επαφή με την ουσία, το νερό και το περιβάλλον έδαφος έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

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