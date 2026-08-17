Βέλγιο: Πολίτες της δυτικής Γερμανίας εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω τεράστιας φωτιάς στα σύνορα

Snapshot Η πυρκαγιά που καίει από την Παρασκευή σε δάσος στα ανατολικά σύνορα Βελγίου-Γερμανίας θεωρείται η χειρότερη στην ιστορία του Βελγίου και έχει κάψει πάνω από 30.000 στρέμματα.

Οι γερμανικές αρχές διέταξαν την εκκένωση της πόλης Μόνσαου και άλλων περιοχών λόγω της απειλής από τις φλόγες και τους καπνούς.

Περισσότεροι από 1.800 κάτοικοι στη δυτική Γερμανία είχαν εκκενώσει τις περιοχές τους νωρίτερα εξαιτίας φωτιάς που πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Βέλγιο και τη Γερμανία συνεχίζουν να επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξή της λόγω των ανέμων.

Ακόμη και αν η φωτιά δεν επεκταθεί σε γερμανικό έδαφος, αναμένεται σημαντική ρύπανση του αέρα από τους καπνούς στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Για τρίτη νύχτα παλεύουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις του Βελγίου με τη φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη σε πυκνό δάσος, στα ανατολικά σύνορα με τη Γερμανία.

Το βράδυ της Κυριακής, οι γερμανικές Αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης της πόλης Μόνσαου που βρίσκεται στα σύνορα, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά την περιοχή.

Εκατοντάδες πυροσβέστες του Βελγίου και της Γερμανίας παλεύουν με τη φωτιά, που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη στην ιστορία της χώρας. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή και μέχρι τώρα έχει κάψει περισσότερα από 30.000 στρέμματα παρθένου δάσους, ενώ εχθές διπλασιάστηκε σε μήκος, λόγω των ανέμων.

Απομακρύνονται Γερμανοί πολίτες

Με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε κατά τις 23:30 (ώρα Ελλάδας), η δημοτική αρχή της πόλης στην οποία κατοικούν περίπου 12.000 άτομα, αποφάσισε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι δύο δρόμων, «λαμβανομένων υπόψη της τρέχουσας εξάπλωσης της φωτιάς και των καπνών» και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Για τους κατοίκους στήθηκε ένα κέντρο φιλοξενίας σε σχολείο. «Το μέτρο αυτό σκοπό έχει την προστασία του πληθυσμού. Η εξέλιξη της πυρκαγιάς αποτιμάται συνεχώς», πρόσθεσε η δημοτική αρχή.

Ήδη νωρίτερα χθες ο δήμος είχε απευθύνει σύσταση στους πολίτες να φύγουν, όταν ακόμη το μέτωπο της φωτιάς βρισκόταν ενάμισι χιλιόμετρο από τα σύνορα της Γερμανίας και 1,8 χλμ. από την πλησιέστερη κατοικημένη περιοχή.

Το απόγευμα ο δήμος της Μόνσαου τόνισε πως ακόμη κι αν η πυρκαγιά δεν εξαπλωθεί στην επικράτεια της Γερμανίας αναμένεται «εκτεταμένη μόλυνση του αέρα εξαιτίας των καπνών».

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τις πυρκαγιές στα Hautes Fagnes κοντά στο Waimes του Βελγίου AP

Υπό έλεγχο η φωτιά

Παράλληλα, οι βελγικές αρχές είχαν δώσει εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι της κοινότητας Κίχελσαϊντ, περίπου 10 λεπτά οδικώς από τη Μόνσαου.

Τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, 1.800 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη δυτική Γερμανία, εξαιτίας της φωτιάς.

Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον ουσιαστικά ελεγχθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, σύμφωνα με το γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο WDR.

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