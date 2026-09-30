Βόλος: Του είπε ότι θα τον βοηθήσει με το IRIS και του άρπαξε 30.000 ευρώ
31χρονη άρπαξε 30.000 ευρώ από ιδιοκτήτη συνεργείου με την υπόσχεση να του λύσει το πρόβλημα με το IRIS
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- Μία 31χρονη εξαπάτησε έναν 55χρονο ιδιοκτήτη συνεργείου στον Βόλο, υποσχόμενη βοήθεια με το ηλεκτρονικό σύστημα IRIS και απέσπασε 30.000 ευρώ.
- Η απάτη πραγματοποιήθηκε μέσω υπερσυνδέσμου που έστειλε η δράστιδα και ο 55χρονος πάτησε.
- Η τράπεζα κατόρθωσε να δεσμεύσει 29.000 ευρώ από το συνολικό ποσό των 30.000 ευρώ μετά την αναφορά της απάτης.
- Η 31χρονη καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε 2,5 χρόνια φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.150 ευρώ χωρίς αναστολή.
- Σε περίπτωση εντοπισμού της, η δράστιδα θα οδηγηθεί στη φυλακή.
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 55χρονος ιδιοκτήτης συνεργείου από τον Βόλο, με δράστιδα μία 31χρονη, η οποία κατάφερε να του αποσπάσει αρχικά 30.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το gegonota.news, η απάτη πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και όπως αναφέρουν στοιχεία της δικογραφίας, ο 55χρονος αντιμετώπιζε τεχνικά προβλήματα με την ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμών IRIS. Τότε, η 31χρονη κάλεσε τον παθόντα, ισχυριζόμενη πως θα μπορούσε να τον βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του. Η δράστιδα έστειλε έναν υπερσύνδεσμο στον 55χρονο, τον οποίο εκείνος πάτησε, με αποτέλεσμα να κάνουν φτερά από τον λογαριασμό του συνολικά 30.000 ευρώ.
Όταν ο 55χρονος αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την τράπεζα, η οποία κατάφερε να δεσμεύσει τις 29.000 ευρώ από το σύνολο των 30.000 ευρώ.
Η υπόθεση έφθασε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, με την κατηγορούμενη να απουσιάζει από την αίθουσα. Η 31χρονη κρίθηκε ένοχη για άμεση συνέργεια σε απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 1.150 ευρώ, χωρίς αναστολή. Αν και εφόσον εντοπιστεί, η 31χρονη θα οδηγηθεί στην φυλακή.