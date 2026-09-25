Καστοριά: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 50χρονου – Ταυτοποιήθηκε 19χρονη

Snapshot Ένας 50χρονος εξαπατήθηκε τηλεφωνικά και μετέφερε 2.500 ευρώ σε ψηφιακό πορτοφόλι.

Ο δράστης υποδύθηκε τον λογιστή και απέσπασε τα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας του θύματος.

Η αστυνομία ταυτοποίησε μια 19χρονη ως νόμιμη κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού υποδοχής των χρημάτων.

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς. Snapshot powered by AI

Υπόθεση απάτης σε βάρος 50χρονου εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Καστοριάς, ταυτοποιώντας τα στοιχεία μιας 19χρονης.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου, όταν ο 50χρονος έπεσε θύμα τηλεφωνικής εξαπάτησης. Άγνωστο άτομο επικοινώνησε μαζί του, υποδυόμενος τον λογιστή, και με το πρόσχημα της επιστροφής φόρου κατάφερε να αποσπάσει την εμπιστοσύνη του. Ο δράστης έπεισε το θύμα να του αποκαλύψει τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ σε ψηφιακό πορτοφόλι.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων από τις αστυνομικές αρχές, διαπιστώθηκε, ότι η 19χρονη είναι η νόμιμη κάτοχος του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο είναι συνδεδεμένο το ηλεκτρονικό πορτοφόλι υποδοχής των χρημάτων.

Σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

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