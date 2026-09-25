Μύκονος: Καταστράφηκε το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω – Σώοι οι 29 επιβάτες

Snapshot Το οχηματαγωγό «Blue Carrier 2» πήρε φωτιά το πρωί της Παρασκευής ενώ βρισκόταν εν πλω βόρεια της Μυκόνου, με τη φωτιά να εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος του πλοίου.

Οι 29 επιβαίνοντες, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστικές λέμβους και είναι καλά στην υγεία τους.

Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στον χώρο του γκαράζ, πιθανόν από ένα φορτηγό όχημα, ενώ στο πλοίο μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα.

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης με συμμετοχή πυροσβεστικών σκαφών, του Λιμενικού, ρυμουλκών και παραπλέοντων πλοίων.

Θα ακολουθήσει έρευνα για τον προσδιορισμό των ακριβών αιτίων της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Εικόνα εκτεταμένης καταστροφής παρουσιάζει το φορτηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», στο οποίο ξέσπασε μεγάλη φωτιά το πρωί της Παρασκευής (25/9), ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Νεότερες φωτογραφίες δείχνουν τη φωτιά να έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του πλοίου, με πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το σκάφος, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.

Instagram: georgios_vallis

Οι 29 άνθρωποι που βρίσκονταν στο «Blue Carrier 2» είναι καλά στην υγεία τους. Πρόκειται για 28 μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη, οι οποίοι εγκατέλειψαν το πλοίο με σωστικές λέμβους και στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα σκάφη, ενώ μεταφέρονται στην Τήνο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί, ενώ το ελληνικής σημαίας οχηματαγωγό βρισκόταν εν πλω βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε σε έναν από τους χώρους του γκαράζ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η εστία να βρισκόταν σε φορτηγό όχημα.

Instagram: georgios_vallis

Στα γκαράζ του πλοίου μεταφέρονταν 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:00 και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά, καθώς και ρυμουλκά και παραπλέοντα πλοία.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πλέον στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ θα ακολουθήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

Instagram: georgios_vallis

Attica Ferries: Λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Η Attica Ferries ανακοίνωσε πως αναθέτει τη διαχείριση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο «Blue Carrier 2» σε εξειδικευμένες εταιρείες. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, μετά την ασφαλή απομάκρυνση και των 29 επιβαινόντων, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για τη διαχείριση του πλοίου όσο και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένες εταιρείες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, καθώς πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς και στα επόμενα βήματα για το «Blue Carrier 2».

Instagram: georgios_vallis

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