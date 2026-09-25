Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, αλλά και ολόκληρος ο ελληνικός αθλητισμός, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο έμπειρος προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, σε ηλικία 77 ετών, έχοντας δώσει τους τελευταίους μήνες μια δύσκολη μάχη με την ασθένεια.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο, καθώς είχε προσβληθεί από ένα μικρόβιο, με αποτέλεσμα να ασθενήσει. Παρά τη μάχη που έδωσε για αρκετούς μήνες, τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η σχέση του με το μπάσκετ ξεκίνησε από τα παρκέ. Από το 1967 έως το 1972 αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών, πριν συνεχίσει στον Δημόκριτο, όπου παρέμεινε μέχρι το 1978, όταν και αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Η αποχώρησή του από την αγωνιστική δράση αποτέλεσε την αφετηρία για μια σπουδαία προπονητική διαδρομή. Μάλιστα, ξεκίνησε την καριέρα του ως τεχνικός στον Δημόκριτο και στη συνέχεια πέρασε κατά σειρά από τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, όπου εργάστηκε τόσο ως βοηθός όσο και ως πρώτος προπονητής, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι.

Η κορυφαία στιγμή της πολυετούς παρουσίας του στους πάγκους ήρθε το 1994, όταν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς, κατακτώντας έναν ευρωπαϊκό τίτλο που αποτέλεσε το σημαντικότερο επίτευγμα της καριέρας του.

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