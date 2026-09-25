Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

Snapshot Η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA κατέγραψε την υψηλότερη τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη με 13,3% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 15% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό, υπερέχοντας στο ενημερωτικό κομμάτι.

Οι εκπομπές «Χαμογέλα και πάλι» (MEGA), «Πρωινό» (ΑΝΤ1) και «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» (STAR) διατήρησαν σταθερά μερίδια τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη.

Η τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη είναι ανταγωνιστική με μικρές διαφορές, ενώ η πρωτιά παραμένει αμφίρροπη. Snapshot powered by AI

Η πρώτη εβδομάδα της πρωινής τηλεοπτικής μάχης, ανάμεσα στις εκπομπές του infotainment περιεχομένου και της ενημέρωσης, ολοκληρώνεται σήμερα. Η τηλεθέαση δίνει τον παλμό και κάποια από τα προγράμματα παίρνουν προβάδισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, χθες Πέμπτη, η «Super Κατερίνα» του ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου κατέγραψε 13,3% στο σύνολο και 16,2% στο δυναμικό κοινό κερδίζοντας την πρώτη θέση. Το «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA φαίνεται ότι κρατά ένα σταθερό μερίδιο, που χθες μεταφράστηκε σε 11,3% στο σύνολο και 12% στο δυναμικό κοινό.

Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 κράτησε παρέα στο 11,5% του συνόλου και στο 10,9% των τηλεθεατών 18-54. Στο STAR, ο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» έκανε 8% και 10,7% αντίστοιχα.

Στο ενημερωτικό μέτωπο, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 15% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό «ζορίζοντας» τους ψυχαγωγικούς αντιπάλους στο σύνολο. Το «Live You», που πήρε τη σκυτάλη, σημείωσε 12,8% στο σύνολο και 8,9% στο δυναμικό κοινό. Το «10 Παντού», στο OPEN, έκανε 10% και 3,5%.

Όπως φαίνεται, Καινούργιου και «Αταίριαστοι» οδηγούν την κούρσα, ωστόσο η πίτα μοιράζεται και η πρωτιά «παίζεται» με χαμηλά τη μπάλα.

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