JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ
Mια διαφορετική εκδοχή για την υπόθεση της JonBenét Ramsey επαναφέρουν στο προσκήνιο τη θεωρία του πρώην ντετέκτιβ Steve Thomas
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Η υπόθεση της JonBenét Ramsey παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στις ΗΠΑ, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του 6χρονου κοριτσιού στο σπίτι της οικογένειάς του στο Boulder του Κολοράντο.
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