JonBenét Ramsey: Νέα θεωρία για τη δολοφονία του 6χρονου κοριτσιού που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Η υπόθεση της JonBenét Ramsey παραμένει μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες δολοφονίες στις ΗΠΑ, σχεδόν 30 χρόνια μετά τον θάνατο του 6χρονου κοριτσιού στο σπίτι της οικογένειάς του στο Boulder του Κολοράντο.

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