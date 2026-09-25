Χρυσοχοΐδης για κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια του κτιρίου

Μιχάλης Παπαδάκος

Χρυσοχοΐδης για κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα: Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα διώροφο κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη πιθανόν λόγω διαρροής φυσικού αερίου.
  • Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ένας πεζός και δύο άτομα που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
  • Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα ερείπια του κτιρίου.
  • Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που λαμβάνουν οι Αρχές, το κτίριο δεν έχει πλέον επίπεδα.
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Μεγάλη είναι κινητοποίηση των Αρχών στο κέντρο της Αθήνας μετά την κατάρρευση κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους, στη συμβολή της με τη Βασιλίσσης Σοφίας στους Στύλους Ολυμπίου Διός.

Το διώροφο κτίριο κατέρρευσε ύστερα από έκρηξη, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου.

Στο συμβάν επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπάρχουν τρεις ελαφρά τραυματίες.

Ο ένας ήταν πεζός που τραυματίστηκε ελαφρά από τα μπάζα που έπεσαν από το κτίριο, ενώ άλλα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο.

Ο υπουργός, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν γνωρίζουν οι Αρχές αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι εντός του κτιρίου. «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι άνθρωποι. Από τις φωτογραφίες που μου στέλνουν οι αξιωματικοί που βρίσκονται στο σημείο, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πλέον επίπεδα κτιρίου».

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