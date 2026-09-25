Το σπασμένο πλευρό του μεγαλύτερου T-Rex στον κόσμο έκρυβε ένα μυστικό 66 εκατομμυρίων ετών

Snapshot Το σπασμένο πλευρό του Scotty, του μεγαλύτερου Tyrannosaurus Rex που έχει βρεθεί, διατήρησε απολιθωμένα αιμοφόρα αγγεία σε διαδικασία επούλωσης πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.

Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας νετρονίων στο Oak Ridge National Laboratory επέτρεψε τη μη καταστροφική τρισδιάστατη απεικόνιση μαλακών ιστών μέσα στο απολίθωμα.

Το αίμα πλούσιο σε σίδηρο και οι ειδικές συνθήκες ταφής επέτρεψαν την επιβράδυνση της αποσύνθεσης και τη διατήρηση του αγγειακού δικτύου στο οστό.

Οι συνδυασμένες μέθοδοι απεικόνισης με ακτίνες Χ και νετρόνια αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την επούλωση του τραύματος σε κυτταρικό επίπεδο.

Στο μέλλον, οι ερευνητές σκοπεύουν να συγκρίνουν τα ευρήματα με άλλα απολιθώματα και σύγχρονους οργανισμούς για να κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογική ιστορία των δεινοσαύρων. Snapshot powered by AI

Ένα σπασμένο πλευρό του Scotty, του μεγαλύτερου σκελετού Tyrannosaurus Rex που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στον πλανήτη, προσφέρει στους ερευνητές ένα μοναδικό παράθυρο στη βιολογία των δεινοσαύρων, ακριβώς 66 εκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο. Στο εσωτερικό του οστού διατηρήθηκε κάτι εξαιρετικά σπάνιο για τα παλαιοντολογικά χρονικά. Tα αδιάσειστα ίχνη ενός τραύματος το οποίο βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία της επούλωσης όταν το επιβλητικό ζώο άφησε την τελευταία του πνοή.

Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές απεικόνισης νετρονίων στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge (ORNL) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), οι επιστήμονες κατάφεραν να «κοιτάξουν» βαθιά μέσα στο απολίθωμα χωρίς να το καταστρέψουν, ανακατασκευάζοντας λεπτομερείς τρισδιάστατες εικόνες των διατηρημένων μαλακών ιστών.

Το απολιθωμένο αποτύπωμα μιας ζωντανής επούλωσης

«Είναι σαν να κερδίζεις το λαχείο», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Mauricio Barbi, καθηγητής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Regina (U of R) στο Σασκάτσουαν του Καναδά. Το πλευρό του Scotty κρύβει ένα εκτεταμένο δίκτυο ανοργανοποιημένων αιμοφόρων αγγείων, το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε ανάλογο απολίθωμα. Κατά κανόνα, οι μαλακοί ιστοί όπως τα αγγεία εξαφανίζονται κατά την αποσύνθεση, πολύ πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολίθωσης. Εδώ, όμως, οι συνθήκες λειτούργησαν διαφορετικά.

Όταν το πλευρό του τυραννόσαυρου έσπασε, αίμα πλούσιο σε σίδηρο κατέκλυσε την τραυματισμένη περιοχή. Νέα αιμοφόρα αγγεία άρχισαν να σχηματίζονται για να υποστηρίξουν την αναγέννηση του ιστού. Ο θάνατος πρόλαβε τον Scotty προτού το κάταγμα κλείσει οριστικά. Το κουφάρι του κατέληξε σε έναν βάλτο με υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα, όπου η αποσύνθεση επιβραδύνθηκε δραστικά, επιτρέποντας στο εύθραυστο αγγειακό πλέγμα να «παγώσει» στον χρόνο.

Όπως ανέφερε ο Jerit Mitchell, υποψήφιος διδάκτορας Φυσικής στο U of R που ηγείται της έρευνας υπό την καθοδήγηση του Barbi, κάθε απολίθωμα αποτελεί ένα μικροσκοπικό στιγμιότυπο του παρελθόντος. Τα οστά του Scotty εντοπίστηκαν αρχικά από ομάδες του Royal Saskatchewan Museum στην κοιλάδα του ποταμού Frenchman, μία από τις πλουσιότερες τοποθεσίες απολιθωμάτων στη Βόρεια Αμερική. Τα γεωλογικά στρώματα της συγκεκριμένης περιοχής κρατούν αρχείο των τελευταίων πληθυσμών δεινοσαύρων, ακριβώς πριν από τη μεγάλη μαζική εξαφάνιση.

Ακτίνες Χ και νετρόνια

Η επιστημονική διαδρομή ξεκίνησε το 2020, όταν ο Mitchell, ακόμη προπτυχιακός φοιτητής, εντόπισε τις πρώτες ενδείξεις αγγείων στο οστό. Στο Canadian Light Source χρησιμοποίησε αρχικά μη επεμβατική αξονική μικροτομογραφία (micro-CT), επιβεβαιώνοντας την παρουσία μαλακού ιστού σε τομές του πλευρού. Στη συνέχεια, η ομάδα συνδύασε μεθόδους ακτινοβολίας με ηλεκτρονική μικροσκοπία, εξετάζοντας το τραύμα σε καθαρά κυτταρικό επίπεδο.

Για να ξεκλειδώσουν βαθύτερες λεπτομέρειες, οι επιστήμονες στράφηκαν στη χρήση νετρονίων. Ενώ οι ακτίνες Χ εντοπίζουν με ακρίβεια βαρέα στοιχεία του περιοδικού πίνακα, όπως το ασβέστιο των πυκνών οστών, τα νετρόνια έχουν την ιδιαιτερότητα να αντιδρούν έντονα με ελαφρά στοιχεία, κυρίως με το υδρογόνο. Η αντίθεση ανάμεσα στις δύο τεχνολογίες θυμίζει τη διαφορά ανάμεσα σε μια μαγνητική τομογραφία (MRI), που αναδεικνύει τους μαλακούς ιστούς, και μια κλασική ακτινογραφία.

Τον Απρίλιο του 2026, η ερευνητική ομάδα επιστράτευσε δύο κορυφαία συστήματα του εργαστηρίου Oak Ridge: το όργανο MARS (Multimodal Advanced Radiography Station) στον πυρηνικό αντιδραστήρα High Flux Isotope Reactor (HFIR), καθώς και τον σταθμό VENUS (Virtual Environment for Neutron Sciences) στην πηγή Spallation Neutron Source (SNS).

Το MARS παράγει ψυχρά νετρόνια που αναδεικνύουν υπογραφές πλούσιες σε υδρογόνο και μικρές δομικές παραλλαγές, στοιχείο που βοήθησε στην απεικόνιση κεχριμπαριού, λεπιδών και μικρότερων οστών. Την ίδια ώρα, το VENUS χρησιμοποίησε νετρόνια υψηλής ενέργειας με ικανότητα βαθιάς διείσδυσης στα πιο ογκώδη δείγματα, προσφέροντας την πλήρη τρισδιάστατη αρχιτεκτονική του σπασμένου πλευρού χωρίς την παραμικρή φθορά του ευρήματος.

Σύμφωνα με τη Marcella Berg, επίκουρη καθηγήτρια Φυσικής, η ανάλυση νετρονίων επιβεβαίωσε τα δεδομένα του σύγχροτρον και έδωσε πρωτοφανή καθαρότητα στις παρατηρήσεις. Οι περισσότεροι συνδέουν τα νετρόνια με τη μελέτη προηγμένων υλικών ή μπαταριών, όμως αποδεικνύονται εξίσου ανατρεπτικά για την κατανόηση της αρχαίας ζωής, όπως εξήγησε η επικεφαλής επιστήμονας του VENUS, Hassina Bilheux.

Τα σχέδια των ερευνητών περιλαμβάνουν τώρα τη σύγκριση αυτών των μοτίβων τραυματισμού και επούλωσης με άλλα είδη του παρελθόντος αλλά και με σύγχρονους οργανισμούς. Όπως επισημαίνει η ομάδα, αμέτρητα απολιθώματα που παραμένουν αποθηκευμένα σε συλλογές μουσείων κρύβουν ανέγγιχτα μυστικά εκατομμυρίων ετών, περιμένοντας τις κατάλληλες πηγές νετρονίων για να αποκαλύψουν τη βιολογική τους ιστορία.

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