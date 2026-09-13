Ιστορική ανακάλυψη: Βρέθηκε το πρώτο αποτύπωμα ενήλικου Τυραννόσαυρου Rex

Snapshot Βρέθηκε στη Βόρεια Ντακότα η πρώτη καταγεγραμμένη σειρά αποτυπωμάτωνήλικου Τυραννόσαυρου Rex, ηλικίας περίπου 66,5 εκατομμυρίων ετών.

Η σειρά αποτυπωμάτων μήκους 7 μέτρων περιλαμβάνει τέσσερα τρισδιάστατα αποτυπώματα με μήκος περίπου 1 μέτρο το καθένα.

Η ταχύτητα κίνησης του Τ. rex εκτιμάται μεταξύ 5,6 και 7,2 χιλιομέτρων την ώρα, βασισμένη στο μήκος του διασκελισμού.

Χρησιμοποιήθηκε ψηφιακή σάρωση υψηλής ανάλυσης και εικονική πραγματικότητα για την ακριβή καταγραφή και μελέτη των αποτυπωμάτων.

Τρία από τα αποτυπώματα θα μεταφερθούν στο Μουσείο Φύσης και Επιστήμης του Ντένβερ για έκθεση και περαιτέρω μελέτη. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη της πρώτης καταγεγραμμένης σειράς αποτυπωμάτων από ενήλικο Τυραννόσαυρο Rex, προσφέροντας στους ερευνητές νέα και πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο κινούταν ο εμβληματικός αυτός θηρευτής.

Παρόλο που στο παρελθόν έχουν εντοπιστεί αναρίθμητα μεμονωμένα αποτυπώματα ενήλικων T. rex, είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες καταφέρνουν να καταγράψουν μια ολόκληρη ακολουθία βημάτων –μια πορεία– από τον διασημότερο δεινόσαυρο της ιστορίας.

Το σπάνιο εύρημα εντόπισε ο Kent Hups, καθηγητής φυσικών επιστημών σε λύκειο και ερασιτέχνης κυνηγός απολιθωμάτων, σε ομοσπονδιακή έκταση που διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ, κοντά στην πόλη Marmarth της Βόρειας Ντακότα.

Αποτύπωμα μήκους σχεδόν ενός μέτρου

Η πορεία, μήκους περίπου 7 μέτρων, αποτελείται από τέσσερα αποτυπώματα με τρία δάκτυλα, τα οποία ανακαλύφθηκαν στον περίφημο γεωλογικό σχηματισμό Hell Creek. Κάθε αποτύπωμα έχει μήκος περίπου 1 μέτρο, ενώ οι ερευνητές εκτιμούν ότι δημιουργήθηκαν πριν από περίπου 66,5 εκατομμύρια χρόνια.

Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Journal of Vertebrate Paleontology, η ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο δημιουργός των ιχνών ήταν όντως T. rex, βασιζόμενη στο εξαιρετικό μέγεθος των αποτυπωμάτων, στο στενό σχήμα των δακτύλων, καθώς και στην αφθονία απολιθωμάτων του συγκεκριμένου είδους στην ευρύτερη περιοχή.

«Τα οστά μάς δίνουν τεράστιες πληροφορίες για αυτά τα ζώα, αλλά τα αποτυπώματα μάς δίνουν στοιχεία της συμπεριφοράς τους. Με μια πορεία ίχνων, μπορούμε ουσιαστικά να ακολουθήσουμε ένα ζώο καθώς κινούνταν στο τοπίο», εξήγησε ο Tyler Lyson, επικεφαλής επιμελητής παλαιοντολογίας σπονδυλωτών στο Μουσείο Φύσης και Επιστήμης του Ντένβερ, ο οποίος ηγείτο της ανασκαφής στην οποία συμμετείχε εθελοντικά ο κύριος Hups.

Ψηφιακή τεχνολογία και τρισδιάστατη απεικόνιση

Για την τεκμηρίωση του ευρήματος, η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία ψηφιακής σάρωσης επιφανειών υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας λεπτομερώς τόσο κάθε ξεχωριστό αποτύπωμα όσο και ολόκληρη τη διαδρομή.

Τα ψηφιακά μοντέλα που προέκυψαν δίνουν τη δυνατότητα στους επιστήμονες να μελετήσουν τα ίχνη με απόλυτη ακρίβεια και να δημιουργήσουν φυσικές τρισδιάστατες αναπαραγωγές. Σε αυτούς συγκαταλέγεται και ο ειδικός στα αποτυπώματα δεινοσαύρων Peter Falkingham, καθηγητής παλαιοβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Η τεχνολογία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη ψηφιακή εποχή σημαίνει ότι οι συνεργάτες μου μπόρεσαν να σαρώσουν τα ίχνη στο πεδίο και να μου στείλουν τα τρισδιάστατα δεδομένα για να τα επεξεργαστώ στον υπολογιστή μου και σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (VR), επιτρέποντάς μου να τα εξετάσω με την ίδια ακρίβεια σαν να βρισκόμουν εκεί αυτοπροσώπως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πορεία περιλαμβάνει δύο αριστερά και δύο δεξιά αποτυπώματα, με το μήκος του διασκελισμού να φτάνει τα 4 μέτρα περίπου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ζώο περπατούσε με ταχύτητα 5,6 έως 7,2 χιλιομέτρων την ώρα, ταχύτητα που αντιστοιχεί περίπου σε έναν γρήγορο ανθρώπινο βηματισμό. Λόγω της έντονης διάβρωσης των αποτυπωμάτων, η εκτίμηση αυτή παραμένει κατά προσέγγιση.

«Ως εκπαιδευτικός, λέω διαρκώς στους μαθητές μου ότι η επιστήμη ξεκινά με την περιέργεια, το πάθος και την προσεκτική παρατήρηση. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αυτό θα μπορούσε να με οδηγήσει σε μια τέτοια ανακάλυψη», δήλωσε ο Kent Hups, ο οποίος συνυπέγραψε τη σχετική επιστημονική μελέτη. «Είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει σε μια μηχανή του χρόνου», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Τρία από τα αποτυπώματα προγραμματίζεται να ανασυρθούν με ελικόπτερο εντός του φθινοπώρου και να μεταφερθούν στο Μουσείο Φύσης και Επιστήμης του Ντένβερ, το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει τις σχετικές ενημερώσεις στους επισκέπτες του κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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