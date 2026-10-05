Μητέρα Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του»

Snapshot Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνη για τον θάνατο του γιου της.

Εκφράζει έντονη επιθυμία να τιμωρηθούν όσοι θεωρεί υπεύθυνους, με σκληρά μέτρα.

Περιγράφει την καθημερινότητά της ως έναν διαρκή αγώνα αντιμετώπισης της απώλειας.

Θεωρεί ότι η απονομή δικαιοσύνης είναι βασική ανάγκη για την ψυχική της αποκατάσταση.

Βρίσκει παρηγοριά στην πεποίθηση ότι ο Γιώργος έχει βοηθήσει και «σώσει» ανθρώπους μέσα από την ιστορία του. Snapshot powered by AI

Με λόγια που αποτυπώνουν τον βαθύ πόνο της για την απώλεια του γιου της, Γιώργου Μαζωνάκη, η Κλειώ Μαζωνάκη ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες και δικαιοσύνη. «Να τιμωρηθούν, να βρει το παιδί μου το δίκιο του», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN.

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανώς συγκινημένη, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει μετά τον θάνατο του γιου της, περιγράφοντας την καθημερινότητά της ως έναν διαρκή αγώνα απέναντι στην απώλεια.

Στο μήνυμα που θέλησε να απευθύνει έθεσε ως βασικό αίτημά της τη δικαίωση του γιου της και την απόδοση ευθυνών σε όσους, όπως υποστηρίζει, έχουν ευθύνη για όσα συνέβησαν.

«Να τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ… Δεν μπορώ… Να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επανέλαβε την έκκλησή της για δικαιοσύνη, με τη συναισθηματική της φόρτιση να είναι εμφανής. Για την Κλειώ Μαζωνάκη, όπως προκύπτει από τα λόγια της, η απονομή δικαιοσύνης αποτελεί πλέον βασική ανάγκη, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του γιου της.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη βαθιά οδύνη, αναφέρθηκε και σε κάτι που, όπως είπε, της προσφέρει παρηγοριά. Πρόκειται για την πεποίθησή της ότι ο Γιώργος της, αλλά και ο Γιώργος που αγάπησε το κοινό, μέσα από όσα έχουν συμβεί, έχει καταφέρει να βοηθήσει και να «σώσει» ανθρώπους.