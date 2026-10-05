Φονική σύγκρουση σε τούνελ στην Τουρκία: ΙΧ έπεσε με δύναμη σε μπετονιέρα – Νεκρός ο οδηγός

Αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος μπετονιέρας μέσα σε τούνελ στην Τραπεζούντα της Τουρκίας, ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 14:00 στο τούνελ Τ2, στην περιοχή Μάτσκα της Τραπεζούντας, στη βορειοανατολική Τουρκία.

Το αυτοκίνητο κινείτο μέσα στο τούνελ όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από πίσω πάνω σε μπετονιέρα που οδηγούσε ένας 36άχρονος.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ΙΧ ανετράπη και κατέληξε ανάποδα, ενώ, στη συνέχεια «τυλίχθηκε» στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, πυροσβέστες και διασώστες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ωστόσο, για τον οδηγό του αυτοκινήτου ήταν ήδη αργά.

Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Ο οδηγός της μπετονιέρας, ο οποίος επηρεάστηκε από τον καπνό, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Καρέ – καρέ η μοιραία σύγκρουση

Το δυστύχημα κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν μέσα στο τούνελ.

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται μέσα στη σήραγγα και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, να προσκρούει με δύναμη στο πίσω μέρος της μπετονιέρας. Το ΙΧ ανατρέπεται και στη συνέχεια φλέγεται.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές της γείτονος χώρας.