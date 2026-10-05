Συμφωνία επιστημόνων: Oι πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας ίσως ενεργοποίησαν σεισμικά ρήγματα

Snapshot Η τελευταία υπόγεια πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2017 προκάλεσε μια προοδευτική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Πουνγκγιέ-ρι.

Η δοκιμή του 2017, με σεισμικό μέγεθος 6,3 και ισχύ περίπου 160 κιλοτόνων, ήταν η ισχυρότερη από όλες τις προηγούμενες δοκιμές.

Οι υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις αλλοίωσαν μόνιμα τη δομή του γήινου φλοιού κάτω από το όρος Μαντάπ, προκαλώντας επανενεργοποίηση επιφανειακών ρηγμάτων.

Μετά την τελευταία δοκιμή, καταγράφηκαν πάνω από 1.300 σεισμοί που αυξάνονταν σε ένταση με το χρόνο, υποδεικνύοντας μακροπρόθεσμες γεωλογικές επιπτώσεις.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία για νέες πυρηνικές δοκιμές μετά το 2017, και η συνεχής σεισμική δραστηριότητα αποδίδεται στις συνέπειες των προηγούμενων δοκιμών. Snapshot powered by AI

Σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε μία διεθνής ομάδα επιστημόνων από τη Νότια Κορέα και την Κίνα, με επικεφαλής τον γεωλόγο Kim Kwang-hee, διαπιστώνοντας μίας απροσδόκητη και προοδευτική αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας από την τελευταία υπόγεια πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας, που πραγματοποιήθηκε το 2017.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, κατέγραψε και ανέλυσε τη σεισμική δραστηριότητα μεταξύ 2008 και 2025 στο Πουνγκγιέ-ρι, κοντά στο όρος Μαντάπ, όπου πραγματοποιήθηκαν υπόγειες πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 2006 και 2017.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τελευταία από αυτές ήταν και η ισχυρότερη, καθώς προκάλεσε σεισμό μεγέθους 6,3 και εκτιμώμενης ισχύος περίπου 160 κιλοτόνων, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των προηγούμενων δοκιμών. Εκτός από αυτή τη σταδιακή αύξηση της σεισμικότητας, οι επιστήμονες επισήμαναν μια καθυστερημένη επανενεργοποίηση επιφανειακών ρηγμάτων.

Οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι αυτές οι υπόγειες εκρήξεις «αλλοίωσαν μόνιμα» τη δομή του γήινου φλοιού κάτω από το όρος Μαντάπ, ευνοώντας την εμφάνιση νέων σεισμικών κινήσεων χρόνια μετά την τελευταία πυρηνική δοκιμή.

Συνολικά, οι επιστήμονες εντόπισαν περισσότερους από 1.300 σεισμούς μετά την τελευταία πυρηνική δοκιμή, οι οποίοι αυξάνονταν σε ένταση με την πάροδο του χρόνου. Το στοιχείο αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ερευνητές, οι οποίοι πίστευαν ότι οι γεωλογικές επιπτώσεις αυτών των δοκιμών θα μπορούσαν να διαρκέσουν για δεκαετίες.

Οι ειδικοί επισήμαναν επίσης ότι δεν βρήκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη συνέχιση των πυρηνικών δοκιμών, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση ότι η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Κορέα δεν σχετίζεται με νέες εκρήξεις, αλλά με τις μακροπρόθεσμες γεωλογικές συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2006 και 2017.