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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα εξασφαλίσει αριστερή πλειοψηφία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις, καθώς τα κόμματα ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την προεκλογική εκστρατεία τους για τις εκλογές της Κυριακής.

Καθώς ισχύει απαγόρευση δημοσίευσης δημοσκοπήσεων, ο ηγέτης των Σοσιαλιστών επέμεινε πως εσωτερικές δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το κόμμα του θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους, επιτρέποντάς του να εξασφαλίσει την επανεκλογή του με την υποστήριξη μικρότερων αριστερών κομμάτων.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χάσουμε», είπε ο Σάντσεθ στον ραδιοσταθμό SER, προσθέτοντας πως οι αριστεροί ψηφοφόροι κινητοποιούνται όλο και περισσότερο για να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες, απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί μια προοδευτική πλειοψηφία που θα αντιμετωπίσει θέματα όπως η βαθιά στεγαστική κρίση στη χώρα.

Vox και PP προηγούνται στις δημοσκοπήσεις

Ωστόσο σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν πριν από την απαγόρευση δείχνουν καθαρό πλεονέκτημα ενός πιθανού συνασπισμού ανάμεσα στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox, το οποίο επιδιώκει να απομακρύνει τον Σάντσεθ έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία.

Στη διάρκεια ενός ντιμπέιτ με τέσσερις συμμετέχοντες απέναντι τόσο στους ηγέτες της αντιπολίτευσης όσο και στην υποψήφια του ριζοσπαστικού αριστερού κόμματος Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Σάντσεθ υιοθέτησε έναν πιο μαχητικό τόνο απ΄ό,τι στην αντιπαράθεση της περασμένης εβδομάδας με τον ηγέτη του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος θεωρείται ότι θα είναι ο νικητής.

Ο Σάντσεθ ένωσε δυνάμεις με την Άντα Κολάου, που αναμένεται να είναι ο μικρότερος εταίρος σε έναν συνασπισμό, προκειμένου να επιπλήξει τον Φεϊχό και και τον ηγέτη του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ για προτάσεις που ο Σάντσεθ αποκάλεσε «επιστροφή στο παρελθόν».

Τόσο ο Σάντσεθ όσο και η Κολάου επέκριναν σφόδρα τον Αμπασκάλ επειδή αρνήθηκε στη διάρκεια του ντιμπέιτ να καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών και κατηγόρησε τον Φεϊχό για σεξιστική παρατήρηση όταν αναφέρθηκε στην Κολάου ως «η μικρή σιωπηλή» λέγοντας ότι δεν επέκρινε τη διαχείριση από την κυβέρνηση των φονικών πλημμυρών το 2024.

«Αν έχω ενοχλήσει κάποιον, αποσύρω (την παρατήρηση) βέβαια», είπε αργότερα ο Φεϊχό, κάνοντας λόγο για «θεατρινισμούς» των αντιπάλων του.

Για παρατυπίες στην επιστολική ψήφο μιλά το PP

Δύο μέρες πριν τις ισπανικές εκλογές, το PP καταγγέλλει «παρατυπίες» στην επιστολική ψήφο και στη διανομή προεκλογικού υλικού.

Το κόμμα του Φεϊχό υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί καταγγελίες από πολίτες οι οποίοι ζήτησαν να ψηφίσουν ταχυδρομικά, αλλά ο εκλογικός τους φάκελος είτε δεν έφτασε ποτέ είτε παραδόθηκε με καθυστέρηση - γεγονός που ενδέχεται να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία.

Ενόψει των γεγονότων αυτών, το PP ζήτησε από την Εκλογική Επιτροπή να διαβιβάσει τον φάκελο στην Εισαγγελία, καθώς ενδέχεται να προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

«Εμείς εμπιστευόμαστε τους εργαζομένους της ταχυδρομικής υπηρεσίας, αλλά όχι τους διορισμένους του "σαντσισμού"», υποστηρίζουν στελέχη του PP. «Γι' αυτό ζητάμε εξηγήσεις και καλούμε την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να διασφαλίσει την αδιάβλητη διεξαγωγή των εκλογών».

Οι αιχμές του PP αφορούν τον πρώην διευθυντή του γραφείου του Σάντσεθ, Χουάνμα Σεράνο, και στη συνεργάτιδά του, Λέιρε Ντίεθ - στον οποίο πρόσφατα απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απάτη στις δημόσιες συμβάσεις, παράβαση καθήκοντος, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και εμπορία επιρροής, στο πλαίσιο έρευνας για πληρωμές σε επιχειρηματίες που δεν είχαν συμβάσεις με το δημόσιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ και Euronews.