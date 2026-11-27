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Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση της 14χρονης εγκύου στην Ηλεία, καθώς ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε πως τα χρονικά περιθώρια για τη διακοπή της κύησης είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένα.

Μιλώντας στo Mega, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε ότι απομένουν μόλις οκτώ ημέρες για να ληφθεί η κρίσιμη απόφαση, την οποία η ανήλικη ζητά εδώ και αρκετούς μήνες.

«Εδώ και 3,5 μήνες έχει πει ότι θέλει διακοπή κύησης. Συμφωνούν και οι γιατροί. Όμως οικειοθελώς μένουν μόνο 8 μέρες μένει αυτή η δυνατότητα και ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα».

Όπως εξήγησε, μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος η διακοπή της εγκυμοσύνης θα είναι πολύ πιο δύσκολη, καθώς η 14χρονη βρίσκεται ήδη στον τρίτο μήνα και η ανάπτυξη του εμβρύου έχει ξεκινήσει. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτούνται σοβαρές ιατρικές ενδείξεις για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.

«Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει στο Ρίο ο εμβρυολογικός έλεγχος και η διακοπή της κύησης γίνεται μόνο για ιατρικούς λόγους. Ο εισαγγελέας ενημέρωσε το νοσοκομείο ότι έδειξε ενδιαφέρον ο Μητροπολίτης Ηλείας έναν όρο».

Η Μητρόπολη Ηλείας δηλώνει πρόθυμη να φιλοξενήσει την ανήλικη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μητρόπολη Ηλείας έχει εκφράσει την επιθυμία να αναλάβει την προστασία και τη φιλοξενία της 14χρονης. Αρχικά, υπήρξαν πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη πρόθεση συνδεόταν με την προϋπόθεση να συνεχίσει η ανήλικη την εγκυμοσύνη της. Υπενθυμίζεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί σαφή αρνητική θέση απέναντι στην άμβλωση, ανεξάρτητα από το στάδιο της κύησης.

Ωστόσο, ο μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, σε επικοινωνία του με το Mega ξεκαθάρισε πως η δομή θα δεχτεί το κορίτσι ανεξάρτητα από την απόφαση που θα λάβει για την εγκυμοσύνη της, εφόσον υπάρξει σχετική εισαγγελική εντολή.

«Είτε έχει το παιδί είτε όχι εμείς θα το δεχτούμε το παιδί εάν υπάρξει εντολή εισαγγελέα. Αλίμονο, πού θα το αφήσουμε, στους 5 δρόμους; Είναι παιδί, δεν φταίει το παιδί, άλλοι φταίνε. Μη ρίχνουμε την ευθύνη στο παιδί, παρασύρθηκε όπως πολλοί νέοι», είπε.

Την ίδια ώρα, όπως είχε αποκαλύψει το Mega οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ήδη μεταφέρει στον εισαγγελέα την επιθυμία της 14χρονης να συναντηθεί μαζί του. Η ανήλικη θέλει να του γνωστοποιήσει προσωπικά την απόφασή της, καθώς η θετή μητέρα της εξακολουθεί να αρνείται να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα.

Στην επιστολή που διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους η κοπέλα επιθυμεί να τερματίσει την εγκυμοσύνη της.

«Η ανήλικη επιθυμεί να διακόψει την εγκυμοσύνη γιατί συνειδητοποίησε ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες για μια ανήλικη μητέρα. Επιθυμεί να ολοκληρώσει το σχολείο και φοβάται πως η πρόωρη γονεϊκότητα θα περιορίσει την προσωπική της ζωή. Επίσης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να καλύψει το κόστος ανατροφής και δεν επιθυμεί το βρέφος να έχει την ίδια τύχη με την ίδια», έγραφε η επιστολή προς τον εισαγγελέα.

Το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες χωρίς να έχει δοθεί λύση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Η ανήλικη βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, ενώ κάθε επιπλέον καθυστέρηση επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η επίσκεψη της θετής μητέρας και οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλούν και όσα καταγγέλλονται για την πρόσφατη επίσκεψη της θετής μητέρας στο κορίτσι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα φέρεται να πήγε στο νοσοκομείο έχοντας μαζί της ένα πιάτο φαγητό και ένα χαρτονόμισμα των πέντε ευρώ.

Οικογενειακή φίλη περιγράφει στο Mega ένα περιστατικό που προκαλεί έντονα ερωτήματα:

«Πήγε χθες και το φοβέρισε το παιδί. Πήγε και του έδωσε και πέντε ευρώ. Του πήρε και φαΐ και της λέει άμα σε ρωτάνε να μη μιλάς», λέει οικογενειακή φίλη.

Ακόμη πιο σκληρή είναι η αναφορά σε όσα φέρεται να είπε η θετή μητέρα στην ανήλικη, σχολιάζοντας την εμφάνισή της και τα ρούχα που φορούσε.

«Της είπε έβαλε τα παπούτσια η (οικιακή βοηθός) στην τηλεόραση τα χαλασμένα και οι φιλενάδες σου σε κοροϊδεύουνε».

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες προκαλούν αίσθηση, καθώς, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, η 14χρονη πήγαινε στο σχολείο φορώντας φθαρμένα αθλητικά παπούτσια, χωρίς να της παρέχονται τα απαραίτητα από τη θετή μητέρα και κηδεμόνα της.

Η ίδια η γυναίκα, μάλιστα, είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της στο Mega ότι δεν έδινε στην ανήλικη περισσότερα από δύο ή τρία ευρώ, περιγράφοντας παράλληλα τις συγκρούσεις που, όπως ισχυρίζεται, υπήρχαν μεταξύ τους.

«Εγώ δεν της έδινα χρήματα. Πάνω από δύο τρία ευρώ εγώ δεν της έδινα.-Από τότε που το παιδί μπήκε στην εφηβεία ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση.Και πιο πριν, ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έκανε αυτό που ήθελε. Δηλαδή ήθελε ένα μπουκάλι νερό. Παράδειγμα λέω, έτσι; Αν δεν της το έδινες δεν έμενε ψυγείο, δεν έμενε κουζίνα, κλώτσαγε. Δεν έχει μείνει εδώ πέρα πόμολο. Δηλαδή έκανε καταστροφές ή στο δικό μου το σπίτι ή εδώ που έχω νοικιάσει».

Οι συνθήκες διαβίωσης που είχαν εντοπιστεί στο σπίτι της 14χρονης το 2024

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι καταγραφές των κοινωνικών λειτουργών από επισκέψεις τους στο σπίτι όπου διέμενε η ανήλικη, όταν ήταν ακόμη 12 ετών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει η οικογένεια και στο οποίο το κορίτσι φέρεται να περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του μόνο του, δεν διέθετε ούτε τα στοιχειώδη έπιπλα και τις βασικές συνθήκες διαβίωσης.

Σε αιφνιδιαστική επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024, κοινωνική λειτουργός κατέγραψε την εικόνα που αντίκρισε μαζί με συνάδελφό της.

«Στις 7 Οκτωβρίου του 2024 επισκέφτηκα μαζί με μια συνάδελφο το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της οικογένειας. Η επίσκεψη έγινε το πρωί και έγινε χωρίς προειδοποίηση διότι θέλαμε να δούμε πώς είναι ο χώρος που διαβιεί η 12χρονη. Είναι ένας χώρος ακατάστατος, βρώμικος, χωρίς στοιχειώδη έπιπλα. Ούτε καρέκλες, ούτε ένα τραπέζι. Με ένα βρώμικο τασάκι με αποτσίγαρα της ανήλικης. Πεταμένα ρούχα και καλλυντικά και μια σχολική τσάντα. Επίσης μέσα στο μπάνιο στον βρώμικο νιπτήρα διασκορπισμένα καλλυντικά της ανήλικης. Η μητέρα παραπονέθηκε ότι η 12χρονη κόρη της δεν φροντίζει τους χώρους του σπιτιού και τα πράγματα της. Η μητέρα άδραξε την ευκαιρία και άρχισε να κατηγορεί την ανήλικη κόρη της για την αναίδεια και την κακή συμπεριφορά της. Δήλωσε για μια ακόμη φορά πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο».