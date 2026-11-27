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Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος ο 77χρονος Ελβετός κολυμβητής που αγνοείτο στην παραλία Θολού Ζαχάρως Ηλείας.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 77χρονου κολυμβητή που χάθηκε στην παραλία Θολού Ζαχάρως Ηλείας.Ο άτυχος Ελβετός εντοπίστηκε από στελέχη του λιμενικού σώματος χωρίς τις αισθήσεις του περίπου 500 μέτρα από το σημείο που χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνταν υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ συνέδραμαν ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα ιδιωτικό σκάφος καθώς και δύο οχήματα του λιμενικού στην ακτή.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ήταν δύσκολη καθώς στην θαλάσσια περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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