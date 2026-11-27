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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ηλείας για την εξαφάνιση ενός 75χρονου κολυμβητή από την παραλία του Θολού στη Ζαχάρω.

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (EKΣEΔ).

Σύμφωνα με το ileialive, πρόκειται για αλλοδαπό τουρίστα από την Ελβετία, ο οποίος παραθέριζε σε κάμπινγκ της περιοχής με την σύζυγό του. Ο ίδιος είχε πάει για περπάτημα στην παραλία, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι επιχείρησε να βουτήξει στη θάλασσα.

Η γυναίκα του όταν αυτός καθυστέρησε να επιστρέψει τον αναζήτησε και σε κάποιο σημείο της ακτής εντόπισε την μπλούζα του.

Στην επιχείρηση συμμετέχει ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος. Παράλληλα, συμμετέχουν από ξηράς δύο οχήματα του Λιμενικού, με σκοπό τον εντοπισμό του 75χρονου.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχαιρένει τις έρευνες των Αρχών.

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