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Οργή προκαλεί βίντεο που καταγράφηκε σε χωριό της Αχαϊας και δείχνει ένα γαϊδουράκι δεμένο στο πίσω μέρος αγροτικού οχήματος.

Το εξοργιστικό το βίντεο έφερε στη δημοσιότητα το tempo24 και κάνει λόγο για τη σύλληψη άνδρα για παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με την ευζωία των ζώων συντροφιάς.

Ο δράστης συνελήφθη χθες το βράδυ σε χωριό του Ερυμάνθου από αστυνομικούς του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά μετά από καταγγελία πολίτη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το πρωί της ίδιας ημέρας είχε δέσει με σχοινί έναν όνο στο πίσω μέρος αγροτικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, προκειμένου να τον μεταφέρει σε στάβλο σε άλλο χωριό της περιοχής, διανύοντας μεγάλη απόσταση.