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Ένας Ρώσος αθλητής του powerlifting αναγκάστηκε να αποσυρθεί από το άθλημα, καθώς η προσπάθειά του να σηκώσει 605 κιλά στον πάγκο τον άφησε ανίκανο να «καθίσει, να ξαπλώσει ή να περπατήσει κανονικά».

Ο Αλεξάντερ Κοστιάνοφ επιχειρούσε να καταρρίψει το δικό του ρεκόρ στο Yermak Cup 11, που διεξήχθη στο Τιουμέν της Ρωσίας, όταν επιχείρησε να σηκώσει το συγκεκριμένο βάρος, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο βάρος μιας πολικής αρκούδας ή ενός πιάνου με ουρά.

Ωστόσο, η προσπάθεια του 35χρονου αθλητή δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, καθώς σε βίντεο από τη διοργάνωση φαίνεται το χέρι του να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της άρσης.

Το τεράστιο βάρος έπεσε με δύναμη πάνω στο στήθος του, προκαλώντας του έντονες κραυγές πόνου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Κοστιάνοφ τραυματίστηκε σοβαρά από το περιστατικό, καθώς υπέστη ρήξη τένοντα δικεφάλου, εξάρθρωση αντίχειρα και αιμάτωμα στο στήθος.

Μιλώντας για την αποτυχημένη προσπάθειά του σε συνέντευξη στο ρωσόφωνο μέσο Sportmail.ru, ο Κοστιάνοφ εξήγησε ότι στις προπονήσεις είχε καταφέρει να σηκώσει 605 κιλά, αλλά και ακόμη μεγαλύτερα βάρη. Ωστόσο, όπως είπε, την ημέρα του αγώνα τον πρόδωσε το «νευρικό του σύστημα».

«Σωματικά ήμουν 100% προετοιμασμένος. Όμως αυτή τη φορά κάτι πήγε στραβά. Το νευρικό μου σύστημα με πρόδωσε ξανά στη διοργάνωση.

Η έκρηξη αδρεναλίνης και η υπερφόρτωση του κεντρικού νευρικού μου συστήματος με κατέβαλαν, εμποδίζοντάς με να αξιοποιήσω μήνες εξαντλητικής προσπάθειας», ανέφερε.

Ο Κοστιάνοφ έδωσε στη συνέχεια νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του μέσω Instagram, αποκαλύπτοντας ότι «ο πόνος διαπερνά κάθε κύτταρο του σώματός μου».

«Δεν θα μπορούσα ειλικρινά να πω ότι είμαι καλά στην υγεία μου αυτή τη στιγμή. Χθες, πιθανότατα λειτουργούσα ακόμη με τα τελευταία αποθέματα αδρεναλίνης από τον αγώνα, την ένταση των συναισθημάτων και μια τεράστια δόση παυσίπονων. Ο πόνος έμοιαζε διαχειρίσιμος. Σήμερα, όμως, με έχει χτυπήσει τόσο δυνατά που θα μπορούσα να ουρλιάζω σαν λύκος και να χτυπιέμαι στους τοίχους.

Δεν μπορώ να καθίσω, να ξαπλώσω ή να περπατήσω κανονικά. Δεν μπορώ ούτε μία ώρα να κοιμηθώ.

Ο πόνος διαπερνά κάθε κύτταρο του σώματός μου. Αλλά θα το ξεπεράσω. Έχω λυγίσει και στο παρελθόν, έχω ψυχικό σθένος και θα τα καταφέρω», έγραψε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την αγωνιστική του καριέρα, λέγοντας στους ακολούθους του ότι είναι «99%» βέβαιος πως η αποτυχημένη προσπάθεια αποτελεί το σημάδι που χρειαζόταν για να αποσυρθεί.

«Δεν είμαι μέντιουμ για να μπορώ να προβλέψω το μέλλον με απόλυτη βεβαιότητα. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν 99% πιθανότητες να τελείωσαν όλα εδώ. Σταματάω. Έχω σηκώσει όσα ήταν να σηκώσω», ανέφερε.

Ο Κοστιάνοφ εξήγησε ακόμη ότι, ως πατέρας τριών παιδιών και με το τέταρτο να βρίσκεται καθ' οδόν, προτεραιότητά του είναι πλέον να παραμείνει «ζωντανός και λειτουργικός» για την οικογένειά του.

«Η γνωμάτευση του χειρουργού είναι απολύτως ξεκάθαρη: αυτές οι ρήξεις θα συμβαίνουν όλο και συχνότερα και οι συνέπειες τελικά θα γίνουν μη αναστρέψιμες. Το άκουσα, το κατάλαβα και το αποδέχτηκα», έγραψε.

«Ναι, ήθελα απεγνωσμένα να γίνω ο πρώτος άνθρωπος στη Ρωσία που θα ξεπεράσει επίσημα το ιστορικό όριο των 600 κιλών σε αγωνιστική πλατφόρμα. Δεν τα κατάφερα. Και, αν δούμε την πραγματικότητα ψύχραιμα, δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ.

Υποθέτω ότι απλώς δεν ήταν γραφτό να γίνει. Φαίνετ