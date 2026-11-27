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«Συγγνώμη που δεν απαντάω σε κανέναν από τους φίλους μας, αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια να κλάψω με λυγμούς...». Με αυτά τα λόγια ο δημοσιογράφος Μάκης Προβατάς αποχαιρετά τον Αντώνη Πανούτσο που έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 78 ετών.

Το «αντίο» του Νότη Ανανιάδη

Γράφοντας απλά «αντίο» και δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ήταν με παρέα, αποχαιρέτησε τον Αντώνη Πανούτσο και ο δημοσιογράφος Νότης Ανανιάδης.

Καρπετόπουλος για Πανούτσο: «Αντίο φίλε, θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή»

Με μία συγκινητική ανάρτηση, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρετά τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Αντώνη Πανούτσο. «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα περιξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή», έγραψε στο Facebook ο Αντώνης Καρπετόπουλος, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του εκλειπόντος.

Το θρυλικό δίδυμο που άλλαξε την αθλητική ενημέρωση

Λίγα δημοσιογραφικά δίδυμα στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να αφήσουν τόσο έντονο και διαχρονικό αποτύπωμα όσο ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, οι δυο τους συνθέτουν ένα μοναδικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό «πάντρεμα», που ξεπέρασε κατά πολύ τα στενά όρια του αθλητικού ρεπορτάζ.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 από το ραδιόφωνο του ΣΠΟΡ FM, όπου η καθημερινή τους εκπομπή εξελίχθηκε γρήγορα σε φαινόμενο. Αντί για την κλασική, ξύλινη αθλητική ανάλυση, οι δύο δημοσιογράφοι έφεραν στον αέρα το βρετανικό φλέγμα, τον αυτοσαρκασμό, τις αναφορές στον κινηματογράφο, τη μουσική και την επικαιρότητα, δημιουργώντας έναν δικό τους κώδικα επικοινωνίας με τους ακροατές.

Η χημεία τους μεταφέρθηκε με την ίδια επιτυχία και στην τηλεόραση, μέσα από ιστορικές εκπομπές όπως το «Μπαμ και Κάτω» στον ΣΚΑΪ, το «Super Μπάλα» στο MEGA, αλλά και τις μεγάλες διοργανώσεις Μουντιάλ και Euro.

Παράλληλα, συμπορεύτηκαν και σε επόμενα ραδιοφωνικά και διαδικτυακά εγχειρήματα, όπως στον Sport24 Radio και τον bwinΣΠΟΡ FM, αποδεικνύοντας πως η ατάκα, το χιούμορ και η βαθιά γνώση του αντικειμένου παραμένουν το μυστικό της διαχρονικής τους επιτυχίας, διαμορφώνοντας μια ολόκληρη σχολή στην ελληνική αθλητική δημοσιογραφία.

Γιαννακίδης: «O Αντώνης Πανούτσος εισήγαγε νέο ύφος στη δημοσιογραφική γραφή»

Τον Αντώνη Πανούτσο αποχαιρέτησε και ο δημοσιογράφος Κώστας Γιαννακίδης, γράφοντας: «O Αντώνης Πανούτσος εισήγαγε νέο ύφος στη δημοσιογραφική γραφή. Τον αναγνώριζες ακόμα και χωρίς υπογραφή. Επαιρνε το χιούμορ και συχνά το τραβούσε στα όρια του σουρεαλισμού. Εδινε στις παρομοιώσεις του μία υπερβολή, διεκδικούσε το χαμόγελο του αναγνώστη για να του πει αυτά που ήθελε. Η στήλη του στον Φίλαθλο ήταν μάθημα. Και μιλούσε περίπου όπως έγραφε. Και φυσικά μπορούσε να γράψει τα πάντα. Για μία περίοδο έγραφε ως και τον «Βηματοδότη» στο ημερήσιο «Βήμα». Του έδιναν οι πολιτικοί συντάκτες το νήμα και αυτός έραβε το κέντημα. Γαύρος από την Καλλίπολη. Παιδί ναυτικού με μεγάλη αγάπη για τη μητέρα του. Και ως άνθρωπος ήταν αυτό που εξέπεμπαν τα γραπτά του. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και διάθεση να αναδεικνύει τις γελοίες πλευρές της πραγματικότητας. Χαιρόσουν να είσαι μαζί του. Αλλά τώρα θα τον συναντάμε μόνο στις αναμνήσεις μας και, ευτυχώς, στα γραπτά του. Αντίο μεγάλε, θα μας λείψεις. Γιατί για κάποιους από μας ήσουν και δάσκαλος. Θα μας λείψεις πολύ».

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